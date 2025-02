Foto: Felipe Araújo/Liga de São Paulo Morre Seo Carlão do Peruche, símbolo do carnaval de São Paulo

Símbolo do Carnaval paulistano, Carlos Alberto Caetano, mais conhecido como Seo Carlão do Peruche, morreu ontem, 17, em São Paulo. Ele tinha 94 anos. A informação de sua morte foi confirmada por Chico Angelo, carnavalesco da Unidos do Peruche. Neste ano, Seo Carlão será homenageado pela escola que ajudou a fundar com o enredo Axé Griô! Carlão do Peruche, o cardeal preto do samba. (Agência Brasil)