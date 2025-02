Semana do Envelhecimento Ativo e Saudável leva idosos para fazer atividades físicas no CFO

Foto: Samuel Setubal IDOSOS participaram de várias atividades

Cerca de 400 idosos preencheram o Centro de Formação Olímpica, no bairro Castelão, em Fortaleza, para participar da “I Semana do Envelhecimento Ativo e Saudável”, iniciada nesta terça, 18, e ocorrerá até sexta-feira, 21. A programação conta com práticas esportivas e culturais e é elaborada pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas (Coepi), vinculada à Secretaria dos Direitos Humanos (Sedih).

A coordenadora da Coepi, Vyna Leite, informa que a iniciativa faz parte da “campanha permanente, ‘Envelhecer com Dignidade’, ligada à Sedih, que busca promover a política de conscientização dos direitos da população idosa, de uma forma feliz, atraente e animada”.

Vyna, explica que o público presente no local já faz parte de entidades governamentais ou filantrópicas que promovem exercícios físicos e de lazer. Por exemplo, a aposentada participante do evento, Helena Lopes, de 81 anos, que integra o projeto “Feliz Idade”, na Vila Social, no bairro Canindezinho, em Fortaleza.

Para ela, a iniciativa é muito importante para melhoria na disposição física e desenvolvimento da própria autonomia: “Antes eu me sentia cansada e não dormia bem. Agora eu estou ótima. Saio de casa. Não tenho problema com queda nem medo de cair, de andar caindo. E vou para todo canto sozinha”.

“Eu faço ginástica duas vezes por semana. E caminho, costuro, trabalho e vou vivendo. Se nós pararmos é pior. Eu não nasci para viver dentro de quatro paredes. Tenho horror a viver trancada. Eu gosto de andar e de estar em movimento”, acrescenta Helena.

“Feliz Idade" é um projeto do governo estadual que tem por objetivo desenvolver atividades físicas, com vistas a garantir o direito ao esporte e lazer, para proporcionar a saúde e a qualidade de vida aos idosos.

Em quatro núcleos de esporte e lazer em Fortaleza, desenvolvendo atividades físicas sistemáticas, a integração social e o lazer para cerca de 200 idosos.

A professora aposentada Rute Ferreira, de 80 anos, foi a primeira educadora física do “Feliz Idade”. Ela afirma que continuará ensinando no projeto, “até não poder mais”.

Rute é professora de Educação Física desde os 24 anos de idade. Hoje ela tem cerca de 70 alunos idosos na Vila Social, do bairro Messejana. “Não parei de me exercitar e não se deve parar. Quem faz atividade física, tem muita qualidade de vida. Eu vou fazer 81 anos e não sinto dor em nada. Faço tudo, varro casa, lavo roupa, corro. Tudo eu faço, nem me canso não”, diz a professora.

Conforme a coordenadora da Coepi, a Semana do Envelhecimento Ativo e Saudável “é um convite para a pessoa idosa ocupar os espaços, serem protagonistas da sua vida, da sua realidade e combaterem a violência, que muitas vezes, os idosos sofrem”.

“A ação é para evitar (o idoso) ficar deprimido, isolado, abandonado em casa. É para incentivá-los a tomar os espaços na cidade, nos projetos e conviver com as outras pessoas”, destaca Vyna. “Já passou o tempo em que uma pessoa idosa só ficava em casa. Hoje não. Hoje nós temos pessoas com 70, 80 anos de idade praticando esporte, por exemplo, como elas fizeram aqui hoje”.

As ações do evento contam com parceria com a Secretaria do Esporte (Sesporte), Corpo de Bombeiros, Instituto de Arte e Cidadania, Sesc Ceará, Universidade de Fortaleza (Unifor), Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), Santana Textil, CG Academia e a Escola Elione Sousa.

Semana do Envelhecimento Ativo e Saudável: programação

Envelhecer Ativo na Praia

Data: 19 de fevereiro



Horário: 7h30min às 11h30min



Local: Avenida Beira Mar – ao lado do Espigão do Náutico

*Aberto ao público

– Zumba

– Prática de canoagem

– Corrida

– Orientações voltadas à saúde com equipes da UNIFOR

Envelhecer Ativo no Sesc – Gerontomotricidade e Cine Debate



Data: 20 de fevereiro



20 de fevereiro Horário: 8 às 12 horas



8 às 12 horas Local: Sesc/Centro (Rua Clarindo de Queiroz, 1740)

*Ação para público direcionado

Pré-carnaval Felizidade



Data: 21 de fevereiro



21 de fevereiro Horário: 8 às 11 horas



8 às 11 horas Local: Vila Social de Messejana (Av. Washington Soares, 8130)

*Aberto ao público

– Prática de alongamentos

– Carnaval da Felizidade com apoio da banda do Corpo de Bombeiros

– Baile de carnaval