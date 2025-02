Proprietária de abrigo é presa suspeita por maus-tratos contra idosos em Fortaleza

Foto: Divulgação/PC-CE ABRIGO fica localizado no bairro Carlito Pamplona

Uma mulher proprietária de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (Ilpís), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, foi presa em flagrante suspeita de maus-tratos contra idosos. A prisão aconteceu nessa segunda-feira, 17, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Os agentes constataram a ocorrência de violações de direitos permanentes no abrigo contra os internos, a maioria sendo idosos, após denúncias de órgãos de defesa dos direitos humanos. O local ainda havia sido interditado há uma semana após vistoria do Ministério Público do Estado (MPCE) por irregularidades para o acolhimento do público.

Diante da interdição, o local não podia mais receber nenhum novo interno, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. Os idosos e outros abrigados estavam sendo encaminhados para familiares ou outras unidades de acolhimento. A instituição negou as irregularidades.

Ainda de acordo com o Ministério Público, a gestão municipal e estadual deverá realocar os idosos para instituições adequadas, no prazo máximo de 30 dias. A Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência também abriu um procedimento criminal para que seja apurada a existência de suspeitas de delitos cometidos pela instituição.



No entanto, durante visita ao local, os policiais identificaram as infrações. A proprietária, identificada como Francisca Maria Barros, de 58 anos, foi conduzida à Delegacia, onde foi autuada e colocada à disposição da Justiça. A prisão da suspeita foi convertida em preventiva.

Além da PC-CE, o local também foi vistoriado por representantes do Ministério Público e das Comissões de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará e da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza.

O POVO tentou entrar em contato com a casa de repouso por meio dos números de contatos telefônicos disponibilizados pela instituição nas redes sociais; As ligações e mensagens por meio do aplicativo WhatsApp não foram respondidas até o fechamento desta matéria.

Confira as infrações identificadas no local: