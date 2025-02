Vereador Erich Douglas é nomeado secretário da Proteção Animal do Ceará

Foto: Reprodução/Redes sociais Erich Douglas, secretário da Proteção Animal

O vereador Erich Douglas (PSD) foi nomeado secretário da Proteção Aninal do Govermo do Estado do Ceará. A nomeação, assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 19.

Erich é aliado do deputado federal Célio Studart (PSD), que já foi secretário da área. Foi eleito vereador na última eleição.

O anúncio de que o vereador assumiria a pasta estadual foi feito no fim de dezembro, mas só agora houve a oficialização. A secretaria estava sob comando interino desde o primeiro semestre do ano passado, quando Célio Studart se afastou em definitivo.

A pasta foi criada em agosto de 2023, para acomodar o PSD no Governo do Estado. Célio assumiu, mas saiu em novembro para retornar temporariamente ao mandato de deputado federal. Em março do ano passado ele voltou à secretaria, mas saiu em definitivo duas semanas depois.

Erich já conhece bem a pasta. Ficou como secretário interino no primeiro afastamento de Célio, entre novembro e março do ano passado.