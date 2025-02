Concurso para recenseador: Ceará terá 260 vagas; veja inscrições

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Concurso público com vagas abertas para o Ceará com inscrições disponíveis

Atualizado às 14h45min

O instituto Censo Cidades Estudantil Brasil está com inscrições abertas para concurso. Existem vagas disponíveis para dez estados do Brasil, com mais de 3 mil vagas abertas. Os salários chegam a R$ 2,1 mil.

(Veja mais abaixo os salários e o site para inscrições).

No Ceará, serão escolhidos via concurso público 260 candidatos. O certame visa atender a demanda de profissionais para realização do pesquisas pelo Censo Cidades Estudantil Brasil 2025.

As vagas disponíveis são para agente recenseador nas áreas de Educação (130 vagas), de Saúde (78 vagas), de Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania (39 vagas), e Administrativo (13 vagas).

ERRAMOS: A entidade que abriu vagas de concurso para agente recenseador foi o Censo Cidades Estudantil Brasil, instituição que não tem nenhuma relação com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Inscrições e banca organizadora

As inscrições para o certame seguem abertas até o próximo dia 7 de abril, por meio do site da Omni Concursos Públicos, banca responsável pelo exame.

Mais informações sobre o concurso, edital e inscrições podem ser feitas pelo site https://www.omniconcursospublicos.com.br/informacoes/250/.

Perfil das vagas e salários

As oportunidades são dirigidas a candidatos de nível Fundamental e Médio.

Já os salários variam de R$ 1.970 a R$ 2.100, com direito a benefícios de vale-refeição de R$ 450 e vale-transporte. Já para a área Administrativa, o vale-refeição é de R$ 550, além de vale-transporte.

As ocupações são de caráter temporário, enquanto durar o período do recenseamento.

Além do Ceará, estão previstas vagas para os estados de Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Como serão as provas do concurso

As provas terão caráter eliminatório e classificatório, marcadas para o dia 29 de junho.

Tanto para as vagas de nível Médio, quanto Fundamental, a prova será organizada com 25 questões nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais e Atualidades.

