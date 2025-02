Operação prende 13 integrantes da facção GDE suspeitos de tráfico de drogas no Cariri

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Imagem de apoio ilustrativo. "Operação Repressio" foi deflagrada pelaPolícia Civil do Ceará (PC-CE)

Treze pessoas foram presas suspeitas de integrar a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e de atuar no tráfico de drogas na região do Cariri. As capturas aconteceram nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha e Tauá durante a “Operação Repressio”, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), deflagrada na manhã desta quinta-feira, 20.

As ações buscam cumprir 51 mandados judiciais, incluindo 20 de prisões preventivas e 31 mandados de busca e apreensão, contra membros da organização criminosa cearense, investigados desde do começo do ano passado. As ações também atuam em municípios do Sertão do Inhamuns e Fortaleza.

A operação também possui, pelo menos, três alvos em São Paulo, Goiás e Piauí. Ao todo, 120 policiais civis atuam na operação que ainda segue em andamento.

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul, Pedro Viana, a principal atuação dos membros é no comércio de drogas, identificando 20 integrantes da organização.

“Nós estamos ao longo do dia dando cumprimento a esses mandados, tanto aqui na região do Cariri, nas cidades de Juazeiro, Barbalha, Crato, como também em Cariçu, Várzea Alegre, Tauá e Fortaleza”, disse.

Ainda segundo Viana, os suspeitos são vinculados a uma facção com foco na atuação do tráfico, mas que desencadeia uma série de outros crimes.

“Esse pessoal quando tá no tráfico de drogas eles sempre se utilizam de arma, se utilizam de violência para manter o domínio aquelas áreas, então, acabam cometendo homicídios”, detalha.

Parte dos acusados se encontrava recolhida em unidades prisionais

A ofensiva é coordenada pela Delegacia Regional de Juazeiro Norte, por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul), e conta com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e do Departamento de Inteligência (DIP) da Polícia Civil.

"Com cerca de 120 policiais em campo, os investigadores realizaram diligências nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Caririaçu, Várzea Alegre, Tauá e Fortaleza.

Dos 13 mandados de prisão preventiva foram cumpridos, quatro eram em desfavor de pessoas que já se encontravam recolhidos em unidades prisionais da região. Outros 31 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, que resultaram nas apreensões de diversos celulares, informou a SSPDS.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para os números (88) 3102-1116/(88) 3102-1105, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.