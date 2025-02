Pré-Carnaval em Fortaleza: Pinhões recebe público diverso em noite de folia

Foto: FERNANDA BARROS MERCADO recebeu multidão para última sexta de Pré-Carnaval

Encerrando a última sexta-feira, 21, de Pré-Carnaval de Fortaleza, o polo do Mercado dos Pinhões reuniu um público empolgado e diversificado para curtir a noite nos arredores da Praça Visconde de Pelotas, em uma festa recheada de dança, brilho e paixão pelo Carnaval.

As atrações ficaram por conta do DJ Kinas, Banda Alta Tensão, Samba do Vadio e Os Transacionais.

Para aqueles que estavam deixando o trabalho, o momento foi ideal para curtir o famoso “happy hour” e já entrar no clima da folia que se aproxima nos próximos dias.

A exemplo do auxiliar administrativo Gleydson Duarte, que estava empolgado, com um cooler e uma coroa de rei, para assistir aos shows, em especial Os Transacionais, acompanhado de seus amigos.

“Eu estou aqui nos Pinhões todos os anos. O Carnaval é isso, curtir todos os momentos. Ele diz muito sobre amizades, estar com os amigos em todos os momentos e curtir o que há de melhor que ele tem a oferecer”, diz ele.

Descentralização do Carnaval em 2025

Para a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, presente no polo, com a descentralização do Carnaval para mais locais da Cidade, com mais de 20 polos, ainda é muito cedo para divulgar uma estimativa real de público em cada região. Mas é importante entender que a população abraçou o novo formato com muita vontade.

“A gente não consegue dar uma estimativa real, porque estamos testando um novo formato. Então, depende muito de cada polo. Por exemplo, no Conjunto Ceará foram mais de 30 mil pessoas e nos menores, de 5 mil a 7 mil. Na Praia de Iracema, cerca de 20 mil, depende da programação e depende dos polos. Mas o mais importante é entender que a população abraçou com muita vontade o formato, tem uma galera celebrando num movimento muito festivo e a gente está muito feliz”, destaca.

Ela acrescenta que a pasta já consegue identificar o perfil de cada público nos polos.

“No Raimundo dos Queijos, é um público mais tradicional. No Passeio Público, é mais infantil e nos polos, há uma mistura muito bacana de públicos de todas as idades. Todas as nossas programações estão recheadas de crianças, e isso é muito bom. No geral, essa mistura é maravilhosa”, conta a secretária de Cultura.

Para a socióloga Lívia Amaral, Fortaleza é uma Cidade muito criativa no quesito fantasias e destaca a que mais chamou sua atenção no ano passado e que espera ver novamente em 2025. “Adoro aquela fantasia do ‘toc, toc, é a Polícia Federal’, para prender o Bolsonaro”. O ex-presidente foi denunciado esta semana pela Procuradoria Geral da República (PGR), junto a mais 33 pessoas, por trama golpista.

Ela também elogia o trabalho que Helena Barbosa tem feito em Fortaleza, com a programação carnavalesca, e classifica a festa como o “Carnaval da diversidade”.

“Ela é maravilhosa e tem feito o Carnaval da diversidade, trabalhando muito para os 20 polos de Fortaleza e também levando o Carnaval para onde as pessoas não tinham acesso, que são as periferias, como no Conjunto Ceará. E isso chama muito a atenção, porque antes o Carnaval daqui era concentrado na região do Meireles, Beira Mar e Aldeota. Agora, ela está proporcionando isso para essas pessoas tão maravilhosas que moram lá”, conta a socióloga.

E entre as fantasias de Homem-Aranha e Mulher-Maravilha, o costureiro Tomás Paulo se destacou com a sua fantasia de Faraó.

“Já faz quatro anos que eu saio no carnaval com essa fantasia. Para mim, significa muito, porque séculos atrás já existiram faraós negros, então existe toda uma representatividade por trás dela”, destaca.

“Eu não preparei outras fantasias para usar nos próximos dias, só ela, e ela vai ter que servir. Mas Carnaval é isso: festa, fantasia e diversão”, define.



Confira imagens da folia no Mercado dos Pinhões: