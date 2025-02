Bolsonaro denunciado por trama golpista

Foto: o povo capa

O cerco judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou novo episódio esta semana. A Procuradoria-Geral da República denunciou Bolsonaro na investigação de trama golpista que tinha o intuito de deixá-lo no poder após as eleições de 2022, quando foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A acusação foi finalizada e apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira, 18. O caso, que será apreciado pela Primeira Turma no Supremo, foi destaque na manchete do O POVO na edição de quarta-feira, 19.