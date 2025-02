Filme brasileiro ‘O Último Azul’ vence Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim

Foto: Festival Internacional de Cinema de Berlim/Divulgação Rodrigo Santoro e Denise Weinberg recebem Grande Prêmio do Júri (Urso de Prata) no Festival de Berlim 2025 por "O último Azul"

O filme brasileiro “O Último Azul” ganhou três prêmios do Júri no Festival Internacional de Cinema de Berlim, realizado neste sábado, 22.

Dirigido por Gabriel Mascaro, o longa-metragem foi condecorado com o Grande Prêmio do Júri e com premiações paralelas à competição principal: Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost.

VEJA TAMBÉM: Cinema em Fortaleza faz promoção com filmes indicados ao Oscar



“Estou muito feliz de estar aqui. Venho de um País onde enfrentamos esse desafio de aceitar diferentes perspectivas, diferentes religiões, e estou realmente emocionado de ver todos vocês juntos e unidos pelo cinema, unidos pela arte, unidos pela diversidade”, declarou o cineasta pernambucano ao receber o prêmio.

Também chamado de Urso de Prata, o Grande Prêmio do Júri é considerado um “segundo lugar” na disputa oficial no Festival de Berlim. O evento premiou “Dreams” de Dag Johan Haugerud, com o Urso de Ouro, prêmio de excelência da competição.

Gabriel Mascaro recebe o Prêmio do Júri Ecumênico no Festival Internacional de Cinema de Berlim 2025 Crédito: Festival Internacional de Cinema de Berlim/Divulgação Gabriel Mascaro recebe o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost no Festival Internacional de Cinema de Berlim 2025 Crédito: Festival Internacional de Cinema de Berlim/Divulgação

Além do Grande Prêmio do Júri, filme brasileiro conquista prêmios paralelos no Festival de Berlim 2025

Na cerimônia anterior ao evento principal da 75ª edição do Festival de Cinema de Berlim, “O Último Azul” recebeu o Prêmio do Júri Ecumênico, concedido à direção pela abordagem de questões sociais e humanas, e Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost, dado pelos leitores do jornal alemão Berliner Morgenpost.

SAIBA MAIS: Indicados ao Oscar 2025 já estão no streaming

“É muito especial receber o prêmio do público e das pessoas que realmente se envolvem, leem o jornal e participam das atividades de imprensa. Isso dá vida ao nosso filme” agradeceu Marcaro.

Retratando uma Amazônia distópica, “O Último Azul” traz no elenco Rodrigo Santoro, Denise Weinberg, Miriam Socarrás e Adanilo. A produção nacional está prevista para chegar aos cinemas brasileiros ainda este ano.