Papa Francisco: estado de saúde ainda é crítico e com insuficiência renal leve, diz Vaticano

Foto: Tiziana FABI/AFP PAPA Francisco está internado desde 14 de fevereiro

O estado de saúde do papa Francisco segue crítico neste domingo, 23, mas ele está sem passar por crise respiratória desde a noite anterior. De acordo com nota atualizada emitida hoje pelo Vaticano, o Sumo Pontífice apresenta quadro de insuficiência renal inicial leve.

"Ele foi submetido a duas unidades de hematologia concentrada por transfusão, com benefícios e um retorno do valor da hemoglobina. Sua plaquetopenia permaneceu estável. No entanto, alguns exames de sangue mostram insuficiência renal inicial leve, que está sob controle. A terapia com oxigênio de alto fluxo por meio de cânulas nasais continua. O Santo Padre continua vigilante e bem orientado", diz o comunicado.

Ainda segundo a nota, "a complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno fazem com que o prognóstico permaneça reservado".

O Vaticano também informou que "durante a manhã, no apartamento instalado no 10º andar", o papa "participou da Santa Missa na companhia de quem cuida dele durante esses dias de hospitalização".

A pedido da CNBB, fiéis de Fortaleza também rezam pelo papa

Na última sexta-feira, 21, pelas redes sociais, a Arquidiocese de Fortaleza atendeu a pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e convocou os fiéis a dedicarem orações ao papa Francisco, por sua recuperação.

A presidência da CNBB publicou carta, que foi enviada ao episcopado brasileiro, na última terça-feira, 19. O conteúdo propôs um tempo de oração, nos próximos dias, pela plena recuperação de saúde de Francisco. O momento deve acontecer, sobretudo, nas Celebrações da Eucaristia e da Palavra, com intenção especial pela saúde do papa.

O estado de saúde do líder religioso levou países da América Latina, como Brasil Argentina e México, a rezarem por sua melhora. Fiéis participaram de missas, acenderam velas e pediram pela recuperação do santo padre durante a última semana.

Papa teve crise asmática e precisou receber oxigênio

Francisco está internado desde o dia 14 de fevereiro, acometido de pneumonia bilateral. Na noite desse sábado, 22, o Vaticano publicou uma nota informando que o argentino permanecia "em alerta" e que havia passado o dia em uma cadeira, mas que estava "sofrendo mais do que no dia anterior".

Na ocasião, o papa chegou a ter uma crise asmática e precisou receber oxigênio. Ainda segundo a Santa Sé, os exames de sangue do pontífice "revelaram uma trombocitopenia, associada a uma anemia, que exigiu a administração de uma transfusão de sangue".

A trombocitopenia é uma condição que ocorre quando a contagem de plaquetas no sangue de uma pessoa é muito reduzida, o que pode causar problemas para deter hemorragias, e pode ser potencialmente mortal.



Atualizada às 18h15min