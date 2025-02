Bloco "Veio é Tu" proporciona uma tarde de Carnaval a 60 idosos na Praia do Futuro

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO CASA de idosos reuniu foliões para relembrar carnavais passados

Na tarde desta segunda-feira, 24, o bloco “Veio é Tu” transformou a Praia do Futuro em um verdadeiro Carnaval à moda antiga. O evento, promovido pelo Terça da Serra, levou 60 idosos para um momento de festa, socialização e muita música. O objetivo foi resgatar a tradição das marchinhas carnavalescas e proporcionar um momento especial de socialização e lazer.

Com direito a petiscos, marchinhas e adereços carnavalescos, os participantes entraram no clima da folia. Segundo Daniele Novais, sócia-proprietária do residencial ao lado da irmã Diana Novais, a iniciativa surgiu da percepção de que os idosos adoram reviver as tradições do Carnaval.

“Nosso objetivo é que os idosos vivam com mais sentido e qualidade de vida. O Carnaval sempre fez parte da história deles, então criamos essa experiência para que pudessem reviver as boas lembranças e criar novas memórias”, conta Daniele.

O evento foi planejado para atender aos idosos mais ativos das três unidades do Terça da Serra em Fortaleza, localizadas nos bairros Luciano Cavalcante e Dunas. Com camisetas personalizadas e enfeites carnavalescos, os participantes demonstraram entusiasmo ao relembrar os tempos de juventude.

Aos 83 anos, Maria Inês Costa aproveitou a experiência para realizar um sonho inesperado: pular Carnaval pela primeira vez. “Eu nunca brinquei Carnaval na minha vida! Mas hoje, mesmo com dor na perna, estou dançando um pouquinho, descansando e voltando. O bloco está animado, o povo é maravilhoso. Se eu pudesse, trazia todo mundo pra cá”, contou.

Para Carminha Melo, 69 anos, o evento foi uma oportunidade única de reviver a alegria da festa. “Eu adoro Carnaval! Fazia muito tempo que não pulava, e estou achando maravilhoso. Desde que perdi meu marido em 2003, essa é a primeira vez que estou vibrando e me permitindo sentir essa felicidade. Foi muito importante para mim”, destacou.

Mais do que uma festa, o momento foi de reencontro e de novas amizades. Para muitos dos idosos, o evento também foi uma oportunidade de sair da rotina e se conectar com os colegas. José Wudson Moreira, de 81 anos, compartilhou como essa experiência mudou seu dia a dia.

“Brinco Carnaval desde criança! Quando cheguei, percebi que o bloquinho era um lugar de acolhimento. Aqui, fiz amizades, brinquei, dancei, soltei serpentina e confete, tudo que tinha direito!”, contou.

O Terça da Serra Fortaleza é uma franquia de residenciais que acolhem idosos em diferentes condições, desde os mais independentes até aqueles que necessitam de cuidados especiais. “A gente entende que momentos como esse trazem alegria e propósito para os nossos hóspedes. Algumas famílias mandaram fantasias, adornos e até vieram prestigiar. Isso mostra o quanto é importante proporcionar momentos de inclusão e socialização na terceira idade”, destacou Daniele.