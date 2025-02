Carnaval no Recife: feito de material reciclado, Galo Gigante reúne multidão

Foto: Anderson Maia/ Divulgação ANIMAL é completamente revestido por material reciclável

A ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, recebeu milhares de pessoas na noite desta quarta-feira, 26. O local foi cenário para a subida do Galo Gigante, símbolo do Carnaval recifense, evento agora firmado no ciclo carnavalesco da cidade.

A comoção espontânea do público foi o que possibilitou concretizar a data. Entre as crianças e idosos presentes, estava a aposentada Valdinete da Silva, 57, que explicou o motivo da mobilização: “É tradição, é amor, é pernambucano. O galo representa tudo, alegria, respeito”.

Ela, assim como outras centenas de foliões, chegou antes das 18 horas para ver a escultura de 32 metros de altura - a maior nestes 30 anos - ser erguida. Com o embalo de atrações musicais, a exemplo do Blocos das Ilusões e da Orquestra Veneza Brasileira, a escultura esteve em posição por volta das 18h45min.

“Agora virou uma festa, com apresentações de música, gente na rua. Isso é Carnaval”, reverberou o prefeito João Campos (PSB) durante coletiva de imprensa.

Galo Gigante reúne multidão no Recife Crédito: Anderson Maia/ Divulgação

A partir do tema Galo Cidadão Ecológico, alguns detalhes chamam atenção na obra: assinado pelo multiartista Leopoldo Nóbrega e pela designer Germana Xavier, o animal é completamente revestido por material reciclável.

Garrafas PETs foram coloridas de branco, verde, amarelo e dourado. Pneus foram transformados em sandálias e materiais descartados viraram flores, que compõem um jardim cenográfico inspirado nos jardins compostos por Burle Marx.

De acordo com Leopoldo, cerca de 200 pessoas estiveram envolvidas na estrutura, que começou a ser confeccionada em julho de 2024. “É um trabalho minucioso, fazemos questão de incluir arte em tudo”, detalhou o artesão.

Além da sustentabilidade, o Galo também menciona a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com asas pintadas em azul e um colar de quebra-cabeça; e o meio ambiente, com homenagens aos catadores de lixos como agentes de educação ambiental. A obra segue na ponte até 9 de março.

Jornalista Lara Montezuma foi enviada a Recife a convite da Prefeitura de Recife