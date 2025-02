Papa segue "melhorando"

O estado de saúde do papa Francisco, que sofre de uma dupla pneumonia, continua "melhorando" ontem, 27, anunciou o Vaticano à noite, quando se completam 14 dias desde a hospitalização do jesuíta argentino de 88 anos. "A saúde do papa continua melhorando", indicou a Santa Sé em um breve comunicado, ressaltando que "dada a complexidade do quadro clínico, são necessários mais dias de estabilidade" antes de modificar seu prognóstico.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado na clínica Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, devido a uma bronquite que evoluiu para uma dupla pneumonia. No entanto, a preocupação aumentou no último fim de semana, quando a saúde do pontífice se deteriorou, e, na noite de terça-feira, o Vaticano explicou que o seu estado era "crítico, mas estável". Seu prognóstico continua "reservado", embora na quarta-feira tenha sido anunciada uma nova "ligeira melhoria", especialmente com a remissão de uma nível de insuficiência renal. (AFP)