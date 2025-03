Pix por aproximação passa a valer nesta sexta-feira

O Pix por aproximação passa a valer de forma obrigatória para bancos a partir desta sexta-feira, 28 de fevereiro. A funcionalidade, parte da Jornada Sem Redirecionamento do Pix, estava em fase de testes desde novembro.

A modalidade permite o pagamento ao aproximar o celular da máquina de cartão.

A oferta do produto está disponível para usuários do sistema Android, por meio do Google Pay.

Na avaliação do Banco Central, essa funcionalidade deve contribuir para turbinar o uso do Pix como meio de pagamento.

Uma pesquisa divulgada pela autoridade monetária no ano passado mostrou que o Pix superou o dinheiro e já é o meio de pagamento mais usado no País.

Mesmo antes da oferta do Pix por aproximação se tornar obrigatória, instituições como Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco já haviam estendido a oferta da modalidade para seus clientes pessoa física.