Aposentados em motorhome aproveitam Morro Branco

Foto: João Filho Tavares GRUPO de amigos feitos na estrada viaja de carros e chegou para Carnaval em Morro Branco

As chuvas que caíram sobre Beberibe desde a madrugada não impediram Carlos Alves, 70 anos, e Diana Mota, 74, vindos de São Luís (MA), de aproveitar o Carnaval na praia de Morro Branco, em Beberibe. Reunidos em um motorhome (veículo com estrutura de casa por dentro), com outros amigos de estrada, eles chegaram à praia neste sábado, 1º de março, no início da tarde. O objetivo do grupo é conhecer o litoral cearense, com destino final em Aracaju (SE).

Os dois aposentados já viajam de motorhome há cinco anos. "Começamos com barraca, depois camping e por fim o motorhome", conta Carlos, pernambucano que mora na capital maranhense com a esposa. O casal desta vez reuniu amigos feitos na estrada. "Nós nos conhecemos, criamos uma amizade e nos sentimos bem à vontade, seguros para viajar", explica Diana. O grupo se divide em três carros, com três famílias.

A chuva forte afastou os foliões durante a manhã e a tarde do sábado de Carnaval em Beberibe e Cascavel, dois dos mais tradicionais destinos carnavalescos do litoral cearense.

A chegada do sol, à tarde, começou a levar mais frequentadores às praias. "O movimento aos sábados já costuma ser menor, mesmo no Carnaval, porque as pessoas ainda estão chegando", relatou Ricardo Cardoso, bugueiro em Morro Branco há 24 anos.

À noite, o momento mais aguardado: os shows organizados pela Prefeitura. (Eduarda Porfírio, enviada a Beberibe e Cascavel)