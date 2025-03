6,4 mi de famílias devem atualizar os dados do CadÚnico até fevereiro de 2026

Foto: Roberta Aline / MDS Governo federal anuncia atualização cadastral de 6,4 milhões de famílias no CadÚnico

Aproximadamente 6,4 milhões de famílias, beneficiárias ou não do programa Bolsa Família (PBF), do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), deverão atualizar, até fevereiro de 2026, os dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A medida, que faz parte da Ação de Qualificação Cadastral, irá selecionar os indivíduos de forma gradual, assim, não será necessária a ida imediata aos pontos de atendimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Veja mais abaixo detalhes sobre a ação.

Além disso, ela focará nos cadastros que estão com os prazos de atualização mais aproximados, devido à Lei nº 15.077/2024, que estabelece que essa revisão das informações apresentadas deve ser realizada com no máximo 24 meses.

De acordo com o destacado no ato do poder legislativo, que foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 21 de dezembro do ano passado, haverá um cronograma de atualização implantado a partir deste ano.

“O estoque de cadastros desatualizados há 18 meses ou mais de famílias integrantes dos programas ou dos benefícios de que trata o caput (ou seja, programas que utilizam informações do CadÚnico) deste artigo será objeto de cronograma de atualização específico implementado a partir de 2025”.

Como saber se preciso realizar a atualização e o que devo fazer?

O aviso de que a família deverá realizar a atualização dos dados do CadÚnico estará disponível no próprio aplicativo do sistema no ícone “envelope”, ao lado superior direito da plataforma.

Já, caso a pessoa seja beneficiária do Bolsa Família, ele será feito o envio de mensagens no extrato de pagamento do Programa.

Outra forma serão as mensagens de voz que vão ser disponibilizadas na Central de Atendimento da Caixa, e servirão para auxiliar na comunicação e na orientação às famílias, sem interferir na comunicação coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Assim, ao serem avisadas, as famílias devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a gestão municipal do Cadastro Único para atualizar seus dados.

Para as famílias compostas por apenas uma pessoa, seja para a inclusão, atualização cadastral ou manutenção de programas de transferência de renda, a entrevista para coleta de dados deverá ser feita no domicílio.

Ação de Qualificação Cadastral 2025

Ação de Qualificação Cadastral é composta pela Averiguação Cadastral (AVE25) e pela Revisão Cadastral (REV25). Na primeira, foram incluídas as famílias com indício de inconsistência de composição familiar e, na segunda, aquelas que precisam atualizar seu cadastro.

Desde a última sexta-feira, 28 de fevereiro, os municípios já possuem acesso às listagens de famílias ou à consulta aos dados por meio do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF).

A partir deste mês, após a implantação do Novo Sistema de Cadastro Único, que funcionará por meio da interligação online de diversas bases de dados do Governo Federal, as informações da Ação de Qualificação Cadastral 2025 serão disponibilizadas, mensalmente, no Portal de Gestão do Cadastro Único.



A conferência será realizada por meio do seguinte caminho: Consultas > Consulta qualificação > baixar arquivo completo > Ação de Qualificação .



O segredo para controlar os gastos mensais | Dei Valor

Mais notícias de Economia