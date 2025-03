Carro de empresa de internet é incendiado por criminosos em Caucaia

Foto: Reprodução/Redes Sociais Criminosos atearam fogo em veículo de uma empresa que fornece internet no bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia

O carro de uma empresa fornecedora de internet foi incendiado na noite desta quinta-feira, 6, no bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). O POVO apurou que o veículo foi tomado por criminosos e conduzido até a rua Pedro Álvaro de Menezes, onde foi queimado.

O ataque ocorre em um contexto em que facções estão cobrando “taxas” de empresas de internet para permitir a prestação do serviço em territórios dominados pelos criminosos. Em Caucaia, além do Conjunto Metropolitano, O POVO registrou a prática no bairro Sítios Novos.



Além disso, a extorsão se faz presente em São Gonçalo do Amarante, também na Região Metropolitana de Fortaleza. Como já noticiado por O POVO, em 27 de fevereiro, ataques de integrantes da facção Comando Vermelho (CV) provocaram falhas na conexão à internet no município, o que atingiu, inclusive, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).



Em Fortaleza, veículos de empresas de internet foram incendiados no Grande Pirambu. Em 5 de fevereiro, um carro foi queimado no bairro Carlito Pamplona. Na mesma noite, um outro veículo também foi atacado pelos criminosos, mas eles não conseguiram atear fogo.



Já no dia 22 de fevereiro, um outro carro de uma outra empresa de internet foi incendiado no bairro Jacarecanga. O POVO também mostrou, em 29 de janeiro, que as extorsões também são registradas em bairros como Sapiranga e Barra do Ceará.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes das Polícias Civil e Militar do Ceará estão fazendo buscas para capturar os suspeitos de envolvimento na ocorrência registrada em Caucaia.

O fogo foi debelado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). De acordo com a pasta da Segurança, o policiamento na região foi intensificado.

"As investigações estão a cargo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade que realiza diligências para elucidar o fato", diz em nota.

