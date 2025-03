Guarda Municipal de Fortaleza dará oficinas de defesa pessoal para mulheres; confira inscrições

Foto: FERNANDA BARROS Atividade é voltada para o público feminino, em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado, 8, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) promoverá oficinas de defesa pessoal voltadas para mulheres.

A iniciativa deve ocorrer nos dias 8, 11, 14 e 25 de março, nos Cucas dos bairros Jangurussu, Barra do Ceará, José Walter e Pici.

Por meio de parceria do Grupo Especializado Maria da Penha (Gemp) e a Secretaria da Juventude, as oficinas têm o objetivo de ensinar técnicas básicas de autodefesa, além de orientações comportamentais e contextuais, capacitando as participantes a adotar novas posturas diante de situações de violência.

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário online.

Confira o calendário das oficinas de defesa pessoal

08/03 - 14h

Local: Cuca Jangurussu (Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu)

11/03 - 09h e 19h

Local: Cuca Barra (Av. Pres. Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará

14/03 - 17h e 19h

Local: Cuca José Walter (Rua 69, s/n - Pref. José Walter)

25/03 - 09h e 19h

Local: Cuca Pici (Rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici)