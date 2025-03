Latam reduz pela metade preço das passagens de Fortaleza para Juazeiro

Foto: FCO FONTENELE Voos da Latam de Fortaleza para Juazeiro do Norte contarão com auxílio financeiro do Governo do Ceará de R$ 6.510 por trecho

A Latam reduziu pela metade o preço das passagens aéreas na rota Juazeiro do Norte a Fortaleza. Inicialmente, o trecho custava em média R$ 1,4 mil.

Nesta quinta-feira, 6, o valor caiu para aproximadamente R$ 700,00, tanto nos voos partindo do Cariri quanto da Capital. O primeiro voo da nova frequência está marcado para 23 de junho.

Ainda assim, o trecho é mais caro que o partindo de Fortaleza para Recife, que custa R$ 533,00, para voos partindo no dia de inauguração da nova rota e apenas ligeiramente mais em conta que o preço cobrado para uma viagem direta Fortaleza-Salvador, que é de R$ 736,00.

A rota terá voos diários com partida do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro, às 12h30min e chegada em Fortaleza às 13h30min. Na volta, os voos devem partir às 14h10min, com chegada às 15h10min a Juazeiro do Norte.

O Governo do Ceará garantiu um subsídio de R$ 35,00 por assento para Latam no trecho. A aeronave que será utilizada na rota será um AirBus 320, com 186 assentos. Com isso, o Governo pagará R$ 6.510 por trecho. (Colaborou Adriano Queiroz)



