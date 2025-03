Maracatus Nação Pici e Vozes da África vencem desfile de Carnaval da Domingos Olímpio

Foto: FERNANDA BARROS MARACATU Nação Pici desfilou no sábado

O Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, foi tomado por múltiplos sentimentos e batuques nesta quinta-feira, 6, durante apuração dos desfiles de Carnaval que ocorreram na Domingos Olímpio. Na categoria Maracatu, em relação a apresentação do sábado, 1°, venceu o grupo Nação Pici. Já quanto a do domingo, 2, o campeão foi o Vozes da África. Blocos e afoxés, entre outros, também foram contemplados na noite.

Para chegar ao resultado, 18 jurados estiveram avaliando os dias de desfile na avenida. Eles consideraram critérios específicos para cada tipo de agremiação, analisando desde aspectos físicos a musicais.

Cerimônia rendeu um troféu simbólico de participação aos grupos e também premiações em dinheiro aos vencedores, com valores que iam de R$ 6 mil a R$ 12 mil, a depender da colocação conquistada.

Presente no momento, Helena Barbosa, secretária de cultura de Fortaleza, destacou a importância do desfile para a Cidade. "Os maracatus, como toda tradição popular, têm uma energia da comunidade. Há um investimento da comunidade. É uma auto gestão. (...) São lugares de formação e de criação. Cabe a nós, gestão pública, fomentar esses espaços e dar a atenção que eles merecem", destacou na ocasião.

Já a importância do momento para a população se mostrou clara durante a apuração no ginásio. Participantes das agremiações gritavam ou tocavam tambores a cada nota positiva. Outros roíam unhas, balançavam ansiosamente as pernas ou se exaltavam quando não concordavam com o que ouviam.

Se o resultado final desse ao grupo uma boa colocação, a reação era de uma explosão intensa, seja de pulos, abraços ou choros de uma alegria que parecia há muito tempo presa.

Entre aqueles que puderam sentir essa sensação esteve Norma Paula, produtora do Afoxé Omõrisà Odé, campeão da categoria.

"É uma vitória extremamente importante, porque nós viemos com um tema que é revolucionário, sobre a diversidade, contra a intolerância religiosa e contra qualquer tipo de preconceito. Nós viemos mostrando (...) a coragem de sermos nós mesmos, de assumirmos nossas verdades, nossa religião, nosso gênero, nossas opiniões. É revolucionário isso. O carnaval vem pra isso", disse emocionada.

Veja lista de campeões

Ganhadores do desfile de Maracatu do sábado, 1°:

1º Nação Pici

2º Axé de Oxóssi

3° Obalomi



Ganhadores do desfile de Maracatu do domingo, 2:

1° Vozes da África

2° Rei de Paus

3º Az de Ouro



Ganhadores do desfile de cordões de segunda-feira, 3

1º Princesa no Frevo

2° As Bruxas

3º Vampiros da Princesa

Ganhadores do desfile de blocos de segunda-feira, 3

1° A Turma do Mamão

2° Amigos do Zé

3° Balakubaku

Ganhadores do desfile de Afoxé de terça-feira, 3:

1° Omõrisà Odé

2° Ogum Alakayê

3° Obá Sá Rewá



Ganhadores do desfile de escolas de samba da terça-feira, 4

1° Imperadores da Parquelândia

2° Sambamor

3° Tradição da Bela Vista



8° Pavão Misterioso