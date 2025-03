Vencedor do Oscar 2025, diretor de ‘Anora’ é acusado de plágio

Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP Vencedor de 4 categorias no Oscar 2025 com "Anora", Sean Baker é acusado de plágio

Vencedor de quatro estatuetas no Oscar 2025, Sean Baker foi acusado de plágio na concepção de “Anora”. Uma sequência de publicações no Bluesky, compartilhadas na quarta-feira, 5, afirmam que o diretor de “Anora” copiou um projeto de 2016 da escritora e roteirista americana Alana Massey.

“Finalmente assisti ‘Anora’ e não posso mais deixar isso assim. [Sean] Baker roubou os personagens, o cenário, os temas e o tom de uma pequena produção sobre trabalhadores do sexo da qual participei em 2015”, iniciou a atriz Emily Warfield. Ela destaca que “a ideia foi compartilhada com ele em 2016 para pedir seu conselho”.

Emily participa de “The Skill Set”, projeto audiovisual de Alana Massey, que teve trailer publicado em 2017 na plataforma Vimeo. Conforme a artista, a produção chegou a lançar um piloto, mas foi interrompida por falta de recursos.

Nomes de personagens, figurino e concepção foram plagiados por Sean Baker, afirma atriz

“Aparentemente, eu sou a inspiração para o design de personagem do papel desempenhado pela vencedora de Melhor Atriz, no Melhor Roteiro Original roubado do trabalho da minha amiga [Massey]. Ela se esforçou tanto no piloto só para ele estagnar, e ele foi roubado para AQUELE filme odioso?”, acrescentou Emily.

Ela também compartilhou imagens em que compara seu figurino com o usado por Mikey Madison no filme vencedor de quatro Oscar. Emily descreveu como “audacioso e desnecessário” o fato de Sean Baker sequer mudar o nome da personagem principal. “Ele só faria isso se realmente achasse que não éramos nada”, pontua.

Produtor de cinema, diretor e roteirista, o estadunidense Sean Baker se tornou a primeira pessoa a vencer quatro categorias pelo mesmo projeto e em uma mesma edição do Oscar: Melhor Filme, Melhor Roteiro Original, Melhor Direção e Melhor Montagem.

Diretor de "Anora" teve acesso a projeto em 2016 para dar "conselhos" à escritora

Cheyenne Picardo, diretora de “The Skill Set”, reforçou a informação dada por Emily de que a roteirista Alana Massey chegou a compartilhar suas ideias do projeto com Sean Baker para pedir conselhos. “Também há evidências públicas diretas de que os dois se comunicavam diretamente”, afirmou.

E concluiu em outra publicação, também no Bluesky: “Há tantas maneiras de reconhecer influências e inspirações que são fáceis e acessíveis, onde todos estão tranquilos com o resultado. E tantas oportunidades de evitar os piores cenários possíveis. Você só precisa querer fazer isso”.

Alana Massey, escritora do projeto que pode ter sido plagiado por Sean Baker, ainda não se pronunciou sobre o assunto. O diretor de “Anora” também não se manifestou sobre as publicações em que é acusado de plágio.