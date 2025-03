Fevereiro deixa alerta sobre chuvas extremas

Foto: FÁBIO LIMA Chuva em Fortaleza em fevereiro passado

O primeiro mês da quadra chuvosa no Ceará trouxe registros dentro da média histórica. Ao todo, 124 milímetros (mm) caíram sobre o Ceará. Os litorais de Fortaleza, do Pecém e o Maciço de Baturité, tiveram precipitações acima do normal para fevereiro.

A chuva alivia o calor, favorece o campo e aumenta a reserva hídrica. Em todo o mês, os açudes do Ceará receberam aporte de 74 milhões de metros cúbicos d'água, número que reforça os bons resultados de 2024 e projetam seguridade para o abastecimento no biênio 2025-2026.

Porém, as precipitações também causam problemas, em especial nos centros urbanos. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), havia possibilidade de chuvas extremas no Norte do Ceará a partir de fevereiro, e foi o que vimos.

Aquiraz teve sua terceira maior chuva da história no dia 19 passado, com 172 mm que alagaram a rodoviária da cidade e transbordaram um canal no município. Na Capital, a Defesa Civil atendeu a 380 chamados entre alagamentos e outras tipologias.

Fevereiro acena a uma quadra favorável, mas alerta que é preciso se preparar para eventos ainda maiores. Historicamente, as chuvas se intensificam em março.

Em Caucaia, 36 famílias foram desabrigadas após fortes chuvas no começo do mês. Para comemorar a bênção das chuvas, é preciso primeiro garantir que ela não vire tragédia.