Papa apresenta 'leve melhora' e volta a comer alimentos

O PAPA Francisco, de 88 anos, apresentou uma "leve melhora" e voltou a ingerir alimentos sólidos. De acordo com o comunicado do Vaticano na noite de ontem, o religioso também conseguiu acompanhar atividades espirituais por meio de chamada de videoconferência. A previsão para o domingo era de que após usar máscara de oxigenação durante o dia, o Papa tenha feito uma ventilação mecânica não invasiva à noite. Isto é, um ventilador foi usado para empurrar o ar para os pulmões com pressão controlada, facilitando a respiração e reduzindo o esforço dos músculos respiratórios. O Vaticano deverá emitir novo boletim na noite de hoje.

