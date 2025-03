Primeiro-ministro do Canadá é eleito e substitui Trudeau

Foto: DAVE CHAN/AFP Mark Carney foi eleito primeiro-ministro no Canadá no domingo, 10

O PARTIDO governante do Canadá elegeu ontem Mark Carney como seu novo líder e futuro primeiro-ministro, substituindo Justin Trudeau, enquanto o país enfrenta altas tensões com os Estados Unidos sob o governo de Donald Trump. Carney, político novato de 59 anos e ex-banqueiro, obteve 85,9% dos votos, muito à frente da ex-ministra das Finanças Chrystia Freeland, que obteve apenas 8%. "Não podemos permitir que Trump vença" e "Os americanos querem nosso país", disse Carney no discurso de vitória. (AFP)