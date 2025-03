prêmio homenageia 10 mulheres

Foi realizada ontem a 9ª edição do Prêmio RioMar Mulher. Na foto, Gian Franco, superintendente regional do Riomar, e João Carlos Paes Mendonça, presidente do grupo JCPM, entre as homenageadas: Socorro Acioli (Arte & Cultura), Manu Oliveira (Educação), Aline Oliveira (Comunicação), Jaqueline Queiroz de Araújo (Moda), Raquel Andrade (Justiça & Cidadania), Luisa Cela (Gestão Pública), Mana Holanda (Economia & Negócios), Bia Fiuza (Trabalho Social), Nícia Paes Bormann (Arquitetura & Design) e Márcia Alcântara (Saúde).