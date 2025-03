Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 13.03.2025 Visita da Ministra Luciana Santos, com João Dummar Neto, Ana Naddaf e Erick Guimaraes (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

A titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, visitou O POVO na noite dessa quinta, 13. Ela foi recebida pelo presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, e concedeu entrevista ao vivo ao programa O POVO News. Ela estava acompanhada de Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.

