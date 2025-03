Foto: O POVO A vida do crime do CE no Rio

Os monitoramentos mais recentes da Segurança Pública do Ceará dão conta de que cerca de 40 criminosos do Estado estão atualmente escondidos no Rio de Janeiro. Alguns deles "morando" fora há mais de um ano, ainda assim cometendo crimes a distância em seus territórios cearenses. Com os não identificados, a quantidade seria muito maior. A reportagem exclusiva, assinada pelo jornalista Cláudio Ribeiro, detalha a investigação e foi destaque de manchete do O POVO de segunda-feira, 10.