Dívidas adiam Pé-de-Meia Fortaleza

O lançamento da versão municipal do programa "Pé-de-Meia" ainda não tem previsão para ocorrer. Segundo o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), a situação das contas públicas é um entrave para o anúncio.

Evandro disse que atualmente a gestão municipal está estruturando o projeto, que prevê apoio financeiro a estudantes de escolas públicas municipais.

"Nós estamos trabalhando e é importante que se diga que temos quatro anos de governo. Estamos com menos de três meses de trabalho e antes de implementar qualquer política pública, primeiro temos que arrumar a casa que nós pegamos", ressaltou.

E completou: "Estamos estruturando para que no futuro próximo a gente possa implementar", sem entrar em detalhes sobre prazo.

As declarações do prefeito foram dadas em entrevista coletiva antes de reunião de alinhamentos com o secretariado, neste sábado, 15, na sede do Banco do Nordeste (BNB), no bairro Passaré.

O prefeito ainda lamentou a decisão dos servidores públicos municipais de rejeitar a proposta da Prefeitura de reajuste geral de 4,83%. O petista defendeu o diálogo, mas não confirmou que irá aumentar a proposta.

Conforme O POVO apurou com fontes da Prefeitura, novas reuniões devem ser feitas pela equipe do prefeito, que neste caso contam com a participação da Secretaria de Finanças (Sefin) e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) liderando as tratativas junto aos servidores. Os servidores marcaram paralisação no próximo dia 20 caso não haja uma nova proposta e devem realizar nova assembleia geral na próxima quinta-feira, 21.

Citando a condição das contas públicas municipais, Evandro afirmou que é preciso ter responsabilidade e ainda disse que foi um dos poucos prefeitos que ofereceu proposta de reajuste no primeiro ano de mandato.

"Eu tenho o maior respeito (pelos servidores), sou servidor público com muito orgulho, mas eu tenho que ter, além de respeito, responsabilidade com as contas públicas". (Samuel Pimentel)