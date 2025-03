Thiago Monteiro perde final em Santiago, mas voltará ao top-100

Foto: Johan Lilja/Nordea Open Tennis (Arquivo) Thiago Monteiro foi derrotado na decisão do Challenger de Santiago

Thiago Monteiro chegou a sacar para vencer o set inicial e levou os nove primeiros pontos na final do Challenger 75 de Santiago, no Chile. Mas a taça vai para a casa do colombiano Daniel Elahí Galán, que se encontrou no terceiro game da partida e venceu o cearense por 2 sets a 0, parciais 7/5 e 6/3.

Era a chance de o veterano conquistar o décimo título da série Challenger na carreira, sendo o primeiro desde 2023. Apesar do revés, Monteiro voltará ao top-100 do mundo no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) desta segunda-feira, 17.

Como foi a final do Challenger de Santiago

O cearense começou a partida de forma avassaladora. Quebrou o saque do colombiano, atual 123 do mundo, logo no primeiro game, sem ceder um ponto ao adversário. Confirmou ainda o seguinte de zero.

O terceiro game indicava uma varrida, mas Monteiro não confirmou o break point e viu Galán crescer. Ainda assim, o cearense levou a quebra de vantagem até sacar em 5 a 4. Mas o equilíbrio ficou por aí. Foram, ao todo, sete games seguidos para Galán: de 5 a 3 no primeiro set a 3 a 0 no segundo, em três quebras de saque consecutivas.

Depois de confirmar o primeiro saque do segundo set, Monteiro teve chances de quebra para equilibrar a parcial. Todavia, Galán prevaleceu mais uma vez. No 5 a 3, o cearense chegou a ter um break point, mas colombiano fechou em 6 a 3 com um ace.

Com o resultado, Monteiro será o número 99 do ranking da ATP desta segunda-feira, 17, subindo seis posições. Já Galán vai para 110, galgando 13 colocações.