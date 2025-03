Canindé: secretário é preso suspeito pelo crime de estupro de vulnerável

Foto: Reprodução/Redes sociais Secretário é preso em Canindé e Prefeitura se manifesta.

Equipes da Delegacia Regional de Canindé, município distante 118,60 km de Fortaleza, cumpriram mandado de prisão preventiva nesta terça-feira, 18, contra o ex-vereador e secretário do Meio Ambiente do município, Antônio Gleison Lopes Feitosa. Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que a captura ocorreu por suspeita de crime de estupro contra vulnerável.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que equipes da Delegacia Regional de Canindé deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 40 anos, suspeito de crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu na manhã desta terça-feira (18), em Canindé - Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) do Estado", diz a nota.



Conforme informações preliminares, a investigação começou no dia 27 de fevereiro de 2025, quando a mãe da vítima realizou a denúncia. "As equipes diligenciaram com oitivas de testemunhas, requisições periciais e levantamentos de campo que resultaram no pedido de prisão preventiva", diz a PCCE.



Após a prisão, a Prefeitura se manifestou por meio de nota. A gestão ressalta que a medida não tem relação com o cargo ocupado na secretaria do município, além de informar que o processo corre em segredo de justiça e, por isso, não detém maiores informações.

“Salientamos que a prisão não tem qualquer relação ao cargo ocupado na administração municipal e o processo tramita em segredo de justiça na Vara de custódia e inquéritos do município de Quixadá, por tanto não dispomos de mais informações sobre o motivo da decretação da preventiva”, diz a nota.

“A Prefeitura espera que os fatos sejam esclarecidos o mais rápido possível para adotarmos as medidas cabíveis pertinentes”, consta no texto.

Gleison Feitosa assumiu como titular da secretaria no último 10 de março para substituir Tatiana Uchoa. A alteração no secretariado ocorreu com menos de três meses em que a ex-titular estava à frente da pasta.

Denúncias

A PCCE informa que população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Também podem ser feitas para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

Veja nota da Prefeitura de Canindé na íntegra:

