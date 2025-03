Empresa de armamentos de Fortaleza é suspeita de fornecer material bélico a facções

Foto: Divulgação/PF OPERAÇÃO foi intitulada "Mercador das Armas"

Uma empresa de venda de armamentos e munições foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco), na manhã desta terça-feira, 18, sob suspeita de desviar munições legalmente adquiridas para facções criminosas em Fortaleza.

Conforme a investigação da PF, a loja adquiriu 111.810 munições, que foram compradas pelo local, mas a empresa vendeu 164.439 unidades durante o ano de 2024, período da investigação.

A suspeita é de envolvimento com o crime organizado. A investigação busca identificar se houve o repasse irregular desse material.

A operação intitulada “Mercador das Armas” cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, autorizados pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC), tanto na sede da empresa, em Fortaleza, quanto na residência dos sócios. Um deles foi preso em flagrante.

Em posse dos suspeitos, equipes policiais apreenderam celulares, munições e outros objetos que serão posteriormente analisados. As ações foram realizadas com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e do Exército Brasileiro da 10ª Região Militar.

O trabalho contou com a colaboração entre a Ficco, o Ministério Público e o Exército Brasileiro, além do monitoramento das organizações criminosas e da análise de dados obtidos por meio de operações de inteligência.