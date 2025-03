Ceará tem 30 açudes sangrando; volume total é 6,71% maior que 2024

Foto: Cogerh Foto de apoio ilustrativo. Açude Pacajus é o maior da bacia Metropolitana

No Ceará, 30 açudes estão sangrando nesta quarta-feira, 19, feriado do Dia de São José. Os dados foram atualizados às 13h49min no Portal Hidrológico, gerido pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

São dois açudes a menos que o número registrado na última segunda, 17. Desde então, três reservatórios diminuíram de nível, deixando de verter:

Gavião, em Pacatuba – 100%



Maranguapinho, em Maranguape – 99,38%



Tijuquinha, em Baturité – 93,17%

Paralelamente, o açude Santa Maria de Aracatiaçu, em Sobral, a 233,78 quilômetros (km) de Fortaleza, superou a capacidade, passando a sangrar.

No início de fevereiro, o número era de nove reservatórios na capacidade máxima. O dado cresceu para 13 açudes sangrando — dos quais cinco haviam atingido 100% de capacidade durante o Carnaval.

Na segunda semana de março, o número foi para 24 açudes sangrando, além de 20 reservatórios com volume acima de 90%.

Volume total é 6,71% maior que 2024

Em 19 de março de 2024, o volume hídrico total armazenado no Estado era de mais de 7 milhões de metros cúbicos (m³), correspondente a 42,51% da capacidade total de armazenamento.

Um ano depois, o volume é 6,71% maior, de mais de 9 milhões m³, correspondente a 49,22% do armazenamento, conforme o Portal Hidrológico.

Açudes sangrando no Ceará: veja lista

Acarape do Meio

Acaraú Mirim

Amanary

Aracoiaba

Arrebita

Caldeirões

Carmina

Cauhipe

Colina

Do Batalhão

Forquilha

Frios

Gameleira

Gerardo Atimbone

Germinal

Itapajé

Itapebussu

Itaúna

Jenipapo

Pacajus

Pesqueiro

Quandú

Santa Maria de Aracatiaçu

São Pedro Timbaúba

São Vicente

Sítios Novos

Sobral

Sucesso

Tucunduba

Várzea da Volta



Maior região hidrográfica tem volume abaixo de 30%

Há atualmente 157 reservatórios no Estado, divididos entre 12 regiões hidrográficas. Litoral é a região que atualmente acumula o maior volume, segundo o Portal Hidrológico: 97,7%. Veja a lista completa mais abaixo.

Já a região hidrográfica de maior capacidade, no Médio Jaguaribe, com mais de 7 milhões m³, está com volume de somente 28,82%.

O menor volume está nos Sertões de Crateús, com 18,7%, conforme o portal.

Presidente da Cogerh, Yuri Castro explicou que a recarga dos açudes não é influenciada somente pelas chuvas.

“As chuvas, mesmo na média ou até acima da média, carecem de constância e precisam cair no lugar certo para gerar escoamento e, consequentemente, aportes”, disse o gestor, em nota enviada à imprensa.

Veja volume acumulado por região hidrográfica

Acaraú: 84,41%



Alto Jaguaribe: 66,53%



Baixo Jaguaribe: 73,93%



Banabuiú: 36,28%



Coreaú: 94,25%



Curu: 68,5%



Litoral: 97,7%



Metropolitana: 76,28%



Médio Jaguaribe: 28,82%



Salgado: 58,12%



Serra da Ibiapaba: 67,43%



Sertões de Crateús: 18,7%

Fevereiro último foi melhor que fevereiro de 2024

O Ceará encerrou fevereiro de 2025 com acúmulo total de 44,4% das reservas hídricas monitoradas. Foi uma alta significativa em comparação com o mesmo mês do ano anterior, quando havia 37% da capacidade.