Sob memória do Edifício Andrea, quartel do Corpo de Bombeiros é inaugurado

Foto: Samuel Setubal INAUGURAÇÃO contou com a presença do governador Elmano de Freitas

O Quartel 15 de Outubro, que abrigará a 2ª Companhia do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi inaugurado nesta quinta-feira, 20, em solenidade com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito Evandro Leitão (PT).

A unidade foi construída no terreno do antigo Edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres, e busca homenagear os profissionais do Corpo de Bombeiros que atenderam os moradores no dia 15 de outubro de 2019, após o desabamento do imóvel.

“A decisão do nosso ministro (da Educação), na época governador, Camilo Santana (PT), foi de fazer esse quartel”, destacou Elmano de Freitas em coletiva de imprensa. “Nós garantimos a continuidade e hoje estamos entregando esse quartel, com 32 homens e mulheres trabalhando”.

O investimento, inaugurado pelo Governo do Ceará, teve valor estimado para a sua construção em quase R$ 3,5 milhões, com recurso do Tesouro do Estado. O espaço deve atender “mais de 20 bairros com diversos serviços”.

Quase seis anos desde o desabamento do prédio residencial, o prefeito Evandro Leitão indica os esforços da prefeitura de Fortaleza para a ampliação e o fortalecimento da fiscalização.

“Estamos fazendo um trabalho contínuo de inspeção, de fiscalização, em conjunto com o Governo do Estado do Ceará e o Corpo de Bombeiros”, diz. “Para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção e evitar que problemas como esse voltem a acontecer”.

Quartel do Corpo de Bombeiros tem obra concluída: moradores se aproximam da solenidade

Para a funcionária pública Maria José Novais, 64, o novo quartel do Corpo de Bombeiros oferecerá “muita segurança para o bairro e a vizinhança”.

Moradora da rua Tibúrcio Cavalcante há 23 anos, Maria José foi uma das testemunhas da queda do Edifício Andrea, em 2019. Agora, retornou ao espaço para presenciar a inauguração da unidade, no mesmo local.

“Estava em casa e presenciei tudo da janela. Eu ouvi o barulho, como se fosse um estrondo, caindo, e a poeira entrando dentro de casa”, descreve. “Eu fui pra janela e gritei: ‘chega! chega! O prédio desabou!’”.

“A lembrança ainda tá muito viva na gente, a lembrança das pessoas. Quando passa, ainda relembra, né? Não tem como deixar”, acrescenta Maria sobre a ressignificação do espaço após a solenidade. “E (tem) a coragem deles, dos bombeiros. A gente via eles dia e noite, 24 horas. A bravura deles foi muito grande”.

O major Chailon Fonteles, comandante da 2ª Companhia do 1º Batalhão, foi um dos profissionais que atuaram no resgate das vítimas do Edifício Andrea. De acordo com a própria descrição, colaborou por cinco dias, no período da noite.

“Aqui (no quartel) tem um peso muito grande, sentimental. Nós atuamos aqui, eram várias equipes noturnas, e eu comandei uma delas durante cinco dias”, explica Fonteles. “Eu estava até de férias, e quando soube da situação (do desabamento), peguei meu uniforme, meus equipamentos e vim pra cá”.

Na frente do espaço inaugurado, um painel expõe as fotos do desabamento. Ao entrar no quartel, outros registros preservam a memória da data.

Fonteles completa que o espaço deve atender “uma média de 22 bairros”, como Aldeota, Meireles e Varjota, além do Papicu e Edson Queiroz. “Vamos ter também o Quartel do Mucuripe, que vai trabalhar em conjunto com a gente, porque essa área aqui, até então, quem atendia eram eles”.

A construção possui três andares, com a parte administrativa no primeiro. Na sequência, o segundo andar abriga um auditório, academia e almoxarifado, enquanto uma área de lazer funciona no terceiro, incluindo a copa e os alojamentos.



