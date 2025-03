Preço da gasolina cai 5% em Fortaleza em 2025; compare preços pelo Brasil

Foto: Thais Mesquita/O POVO em 05/11/2021 Dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Fortaleza contou com uma queda de 5% no preço médio de revenda do litro da gasolina comum em 2025, no comparativo entre a semana atual e a primeira semana de janeiro.

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados nos dias 16 a 22 de março e 5 a 11 de janeiro deste ano.

O valor médio atual do combustível na Capital custa R$ 6,07 por litro (L), enquanto o preço era de R$ 6,39/L na referida semana de janeiro, com um recuo de R$ 0,32.

No comparativo com a semana imediatamente anterior o recuo é de apenas um centavo. Conforme a ANP, atualmente, o preço mais barato do litro encontrado na Cidade foi de R$ 5,77 e o mais caro de R$ 6,69, em 46 postos de combustíveis pesquisados.

Dentre todas as capitais pesquisadas, Fortaleza é a sétima capital com o prédio médio da gasolina mais barato do Brasil; e a terceira do Nordeste.

O valor, no entanto, é 3,58% maior na semana atual do que em igual período do ano passado, quando a Capital detinha um custo médio de R$ 5,86 por litro.

Custo médio da gasolina no Ceará é mais caro que em Fortaleza

O preço médio da gasolina é mais caro no Ceará do que na Capital, a R$ 6,20/L, apesar da queda de 2,97% em 2025, pois custava R$ 6,39/L no começo do ano.

O Estado contou, ainda, com alta de 5,26% entre o período atual e o ano anterior, saindo de R$ 5,89/L em março de 2024 para R$ 6,20/L em março de 2025.

Nesta semana, o preço mínimo da revenda cearense encontrado para a gasolina comum foi de R$ 5,77/L e o máximo, de R$ 6,89/L em 134 postos de combustíveis.

Ceará é terceiro estado com gasolina mais barata do Nordeste

No Nordeste, o Ceará é o terceiro estado com o valor mais barato do combustível; e sétimo do Brasil. O maior preço regional é de Sergipe (R$ 6,63/L) e o mais barato, do Piauí (R$ 6,03/L).

Apenas o município cearense de Caucaia tem o custo médio do litro da gasolina comum mais barato que em Fortaleza, a R$ 5,97.

Ao passo que Itapipoca está com o montante mais caro do Estado, com R$ 6,88 por litro, nos 11 municípios pesquisados pela ANP.

O Ceará contou com um preço mínimo de revenda da gasolina comum de R$ 5,77/L em Fortaleza e máximo de R$ 6,89/L em Sobral.

Gasolina no Ceará é mais em conta que média do Nordeste e do Brasil

Tanto Fortaleza quanto o Ceará detêm preços abaixo da média regional do Nordeste, cujo montante cobrado por litro está em R$ 6,35.

Este valor médio da gasolina comum também está em R$ 6,35/L no Brasil. O coeficiente de variação da revenda no País é de 0,062.

Óleo Diesel e S10

Com R$ 6,58 por litro, o Ceará teve o preço médio do diesel mais caro do Nordeste na semana de 16 a 22 de março. E o diesel S10, em R$ 6,43/L.

Em Fortaleza, o diesel S10 está em R$ 6,33 por litro, enquanto o valor do diesel não foi divulgado.

Já o custo do litro no Brasil foi de R$ 6,36 para o diesel e R$ 6,43 para o S10; no Nordeste, R$ 6,30/L para o diesel e R$ 6,35/L para o S10.

Etanol Hidratado

O preço médio de revenda do etanol hidratado no Ceará foi de R$ 5,06 por litro, o mais caro do Nordeste na semana de 16 a 22 de março.

O Nordeste apresentou valor médio menor, de R$ 4,88 por litro, e o Brasil, de R$ 4,36 por litro. Fortaleza ficou com R$ 5,03 por litro.

GNV

No levantamento da ANP, o preço médio do litro de gás natural veicular (GNV) foi de R$ 5,15 tanto em Fortaleza quanto no Ceará.

No Brasil, o valor médio ficou em R$ 4,68/L e no Nordeste, de R$ 4,63/L entre os dias 16 a 22 de março.

Gasolina Aditivada

O valor médio da gasolina aditivada do Ceará, de R$ 6,38/L, ficou abaixo do registrado no Nordeste, de R$ 6,53/L, e no Brasil, a R$ 6,56/L.

Já o preço médio do litro em Fortaleza foi de R$ 6,29/L, com mínimo de R$ 5,89/L e máximo de R$ 6,69/L entre 16 a 22 de março.

