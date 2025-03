Dois homens morrem durante confronto com a polícia em Parambu

Foto: Divulgação / PMCE ARMAMENTO e drogas foram apreendidos

Dois homens morreram em confronto com a Polícia Militar na noite do último sábado, 22, no município de Parambu, a 405,9 km de Fortaleza. A ação foi desencadeada após os policiais terem recebido a informação sobre suspeitos de assaltos a banco, investigados pelo roubo em uma agência em Bacabal, no Maranhão.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, se pronunciou sobre uma ação policial no município de Parambu, a 405 quilômetros de Fortaleza, que resultou na apreensão de quatro fuzis, dois quilos de skunk e na morte dois homens que faziam parte de uma quadrilha roubo a banco e carro-forte. As mortes teriam acontecido durante confronto com os agentes de segurança.

O governador utilizou as redes sociais para comentar sobre a determinação de agir dentro da lei, mas com a força que for necessária. "Entre um policial ser vítima e bandidos tombarem, que eles levem sempre a pior. Minha determinação será sempre agir dentro da lei, mas com a força que for necessária para combater firme o crime e dar mais paz para nossa população. Nossas Forças de Segurança têm meu apoio", destacou.

Segundo a Polícia Militar do Ceará, o grupo de criminosos era investigado por um roubo a uma agência de valores em Bacabal, no Maranhão. Eles fugiram e seguiam pelo Ceará em uma Hilux de cor vermelha.

A equipe da Força Tática da Polícia Militar se posicionou em uma possível rota e tentou abordar o veículo, mas os criminosos teriam efetuado disparos contra a viatura. Os militares revidaram e dois ocupantes foram mortos durante o confronto.



Um dos homens mortos durante ação tinha 43 anos, com antecedentes por associação criminosa, associação para o tráfico, tráfico de drogas, homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de veículo, falsificação de documento e dano. O outro homem tinha 31 anos e respondia por tentativa de latrocínio, tráfico de drogas, roubo, roubo de veículo e crime contra a administração pública.

Foram apreendidos quatro fuzis e 130 munições calibre 556, cinco carregadores e 2,16 kg de skunk. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Regional de Tauá.