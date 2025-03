Morre Ismar Capistrano, professor do curso de Jornalismo da UFC, aos 51 anos

Foto: Arquivo pessoal Professor Ismar Capistrano, do curso de jornalismo da UFC, morreu nesta segunda-feira, 24, aos 51 anos

O professor Ismar Capistrano Costa Filho, docente do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), morreu nesta segunda-feira, 24, aos 51 anos. O pesquisador tratava um câncer.

O velório será realizado em Quixadá, cidade natal do professor, a partir das 21 horas desta segunda-feira, no Centro de Velórios Afagu. Sepultamento será no cemitério Nova Jerusalém, também em Quixadá, nesta terça, 25, às 15 horas.

Formado em jornalismo pela UFC, Ismar era mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele se dedicava à pesquisa sobre comunicação comunitária, rádio, internet e culturas populares.

A coordenadora do curso de Jornalismo, Naiana Rodrigues, relembra a trajetória de trabalho do colega, marcada principalmente pela defesa da democratização da comunicação. Por meio de projetos de extensão, Ismar formava comunicadores populares.

“Fará muita falta para a gente, era um colega muito querido que estava junto nas nossas lutas, sempre muito aguerrido nas suas bandeiras e sempre defendendo uma universidade pública e gratuita e uma universidade plural, diversa, que abrisse suas portas para a comunidade, pros movimentos sociais, pras classes populares”, disse Naiana.

Robson Braga, vice-coordenador do curso, afirma que o professor não deixou de ministrar aulas, mesmo com a doença avançada.

“Nós, professores, estamos bastante abalados com a passagem do nosso colega. O Ismar foi guerreiro, resistiu até o último momento. E essa força era bem própria do modo como conduziu a carreira dele, tanto em sala, como na pesquisa científica”, afirmou.