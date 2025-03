Projetos de infraestrutura de Fortaleza são apresentados em Abu Dhabi

Foto: Reprodução/Instagram/@evandroleitao ENCONTRO foi divulgado pelo prefeito Evandro Leitão (PT)

Projetos de infraestrutura e atração de investimentos foram apresentados nesta segunda-feira, 24, para o "Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento (ADFD)". O encontro foi divulgado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) por meio das redes sociais, no Instagram.

"É um privilégio ser o primeiro prefeito de Fortaleza a sentar à mesa com a direção-geral de um dos principais grupos de investidores do mundo, apresentando nossos diferenciais para atração de recursos e os projetos para o desenvolvimento de nossa cidade [...] Agora, nossas equipes técnicas se reunirão para viabilizarmos os próximos passos de nossa grande parceria", escreveu.

Na ocasião, o diretor-geral do órgão, Muhammad Saif Al Suwaidi, explicou o interesse do ADFD em investir em infraestrutura em diversas áreas.

Presente no encontro, o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Sidney Leon Romeiro, reforçou o trabalho de décadas do Ceará no turismo, assim como as conexões áreas, de cabos e big datas que Fortaleza possui em virtude de sua localização e investimentos constantes do Estado.

Encontro prévio

No domingo, 23, o prefeito já havia se reunido com o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Sidney Leon Romeiro, para apresentar projetos de infraestrutura necessários para a Capital e oportunidades de investimentos internacionais em iniciativas voltadas para diversas áreas.

O embaixador Sidney Leon Romeiro destacou os diferenciais de Fortaleza, a qualidade dos projetos apresentados e o foco em infraestrutura que os Emirados Árabes Unidos possuem em seus investimentos, sobretudo em energias renováveis e mobilidade urbana.

"A visita do prefeito de Fortaleza é um sinal muito importante do interesse que vocês têm em investimentos nessas áreas. Os projetos vão muito ao encontro do que eles buscam”, frisou Sidney, que esteve acompanhado do conselheiro da Embaixada, Enrico Moro Gomes.

A visita oficial do prefeito de Fortaleza dá sequência ao encontro com o embaixador dos Emirados Árabes no Brasil, Saleh Alsuwaidi, recebido por Evandro e secretariado no Paço Municipal no dia 28 de fevereiro.

Agenda na Ásia e Europa

O prefeito deixou Fortaleza na noite da última sexta-feira, 21, e terá um encontro com a diretoria da Masdar, referência global em energia renovável e hidrogênio verde.

Evandro visita os Emirados Árabes Unidos em agenda organizada pela Secretaria de Relações Internacionais e Institucionais. Segundo o secretário da pasta, João Bosco Monte, o momento projeta a capital cearense para o mundo.

“A visita do prefeito aos Emirados Árabes Unidos e os encontros com autoridades de alto nível do país demonstram o interesse deles de conhecerem as oportunidades que Fortaleza tem para ampliar diálogos e investimentos internacionais”, declarou João Bosco.

Também compõe a comitiva o secretário Odilon Aguiar, da Fundação da Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova), que foca nos projetos tecnológicos para a cidade.

Logo depois, o gestor público segue com agendas na região e embarca para Estocolmo, na Suécia, onde participa de encontros com a prefeita da cidade e com o presidente do Conselho Municipal.

Ele também visitará usinas de produção de biogás a partir de resíduos sólidos e estará presente em outros compromissos institucionais.

