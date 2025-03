Esportes O POVO estreia cinco colunas no impresso e no OP+

Foto: AURÉLIO ALVES COORDENADOR de Esportes do O POVO, Afonso Ribeiro estreia coluna amanhã, 28

O Esportes O POVO terá cinco novos colunistas, cujos textos estreiam a partir desta sexta-feira, 28. As colunas trarão temas diversos, como os bastidores do futebol, análises dos campeonatos europeus de futebol, os benefícios da atividade física no cotidiano e análises da mídia esportiva.

Afonso Ribeiro, Alessandro Oliveira, Ana Rute Ramires, Domitila Andrade e Horácio Neto se juntam aos já estabelecidos colunistas André Bloc, Fernando Graziani, Iara Costa, Julia Duarte, Lucas Mota, Mailson Furtado, Marcelo Romano e Sérgio Rêdes nas páginas do impresso e em matérias destinadas ao digital.

Afonso Ribeiro, coordenador de esportes do O POVO, será responsável por uma coluna quinzenal nos dias de sexta-feira — em rodízio com Sérgio Rêdes —, estreando dia 28 de março. Os textos irão abordar os bastidores do mundo do futebol, tratando das movimentações do mundo da bola e do papel de agentes e empresários no mesmo.

A redatora da Capa e Farol do O POVO, Domitila Andrade, será quinzenal aos domingos e estreia no dia 30 de março. Os textos terão foco nos impactos que a prática de atividades físicas tem em nossas vidas.

Também ligada a área da saúde, Ana Rute Ramires é coordenadora de Cidades do O POVO e alternando o espaço aos domingos com Domitila, e estreará sua coluna no dia 6 de abril. Os textos abordarão assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde.

Narrador da rádio O POVO CBN, Alessandro Oliveira abordará a mídia esportiva em uma coluna exclusiva do O POVO+, que sairá às sextas-feiras e estreia também no dia 28 de março.

Já Horácio Neto é setorista do Ceará. Em sua coluna, também exclusiva do O POVO+, abordará os jogos e as polêmicas que envolvem o futebol europeu, expandindo o debate sobre o esporte para além das equipes locais. A primeira coluna está marcada para o dia 28 de março.

Os editores-chefes do caderno de Esportes, André Bloc e Lucas Mota, ressaltam que entre os valores do jornal está a diversidade. Com a criação das colunas de Domitila Andrade e Ana Rute, a equipe de Esportes passa a ter quatro colunistas mulheres. "O Esportes O POVO veio ao mundo para trazer novas vozes e novas visões de mundo para o meio esportivo. As novas colunas promovem maior diversidade, além de trazer um enfoque nos talentos únicos que temos na casa".

"Assim como o futebol cearense vem crescendo nos últimos anos, a cobertura esportiva do O POVO vem crescendo também. É essencial termos mais olhares, mais assuntos e mais perspectivas dentro do fazer jornalístico", afirma Erick Guimarães, diretor de jornalismo junto a Ana Naddaf.