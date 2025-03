Três pessoas são mortas a tiros no bairro José Bonifácio, em Fortaleza

Foto: Mirla Nobre Policiamento foi acionado após os três homicídios

Três pessoas foram mortas a tiros no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, no começo da tarde desta quarta-feira. 26. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) esteve no local e atestou os óbitos. A Polícia foi acionada para o local.

Os corpos das vítimas estão em ruas próximas. Uma das pessoas está na rua Solon Pinheiro, entre a rua Joaquim Magalhães e a rua Quintino Bocaiúva.

Outros dois corpos estão no "beco do Guabiru", na rua Joaquim Magalhães.

As vítimas estavam sem documentos e não foram identificadas. Não há prisão de suspeitos até a publicação desta matéria.

Policiamento foi acionado após os três homicídios Crédito: Mirla Nobre

Os moradores afirmam que não conhecem as vítimas.

Conforme uma fonte policial, criminosos chegaram ao local em um automóvel e realizaram disparo de arma de fogo utilizando arma longa. Eles teriam como alvo um maior número de pessoas, que teriam conseguido fugir do local.

Ainda conforme a fonte, está havendo briga entre as facções Comando Vermelho (CV) e Tudo Neutro (TDN) na região. O crime teria sido cometido por integrantes do CV após as vítimas terem mudado de facção.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, por meio de nota, as três mortes e afirmou que o caso é investigado pela 5ª delegacia do DHPP. Conforme o órgão, as vítimas não foram identificadas.

Com informações da repórter Mirla Nobre

Atualizada às 15h29min