Caucaia: operação contra facção que age nos Sítios Novos prende 19 pessoas

Foto: Divulgação/SSPDS Operação Efeito Colateral foi deflagrada após investigação da Delegacia Metropolitana de Caucaia

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu nesta sexta-feira, 28, mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) na região do bairro Sítios Novos, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

O grupo é investigado por crimes como homicídios, extorsão a empresas de internet, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Até a publicação desta matéria, 16 pessoas haviam sido presas por força de mandado e outras três foram autuadas em flagrante. Além disso, outros três alvos estavam sendo procurados.

Conforme o delegado Rômulo Melo, da Delegacia Metropolitana de Caucaia, as investigações tiveram início em 2023 com a prisão de um homem identificado como “Dipirona”, apontado como chefe do tráfico de drogas nos Sítios Novos. Foi em referência a ele que a operação desta sexta foi batizada.

O celular de Dipirona foi apreendido e, após a extração dos dados do aparelho, foram identificadas diversas pessoas ligadas ao CV na região. De acordo com Rômulo Melo, pelo menos, cinco deles são investigados por assassinatos registrados nos Sítios Novos e entorno.

Entre esses crimes está o assassinato do jogador de futebol Carlos Sousa, de 19 anos, em janeiro de 2024. Além disso, um dos alvos presos nesta sexta havia cumprido medida socioeducativa pela morte de uma travesti de 19 anos em novembro de 2022.

Entre os suspeitos presos também está um homem apontado como tendo envolvimento em ataques a empresas de internet nos Sítios Novos. Ele, que é conhecido como “Artilheiro”, seria o principal responsável pelos ataques a provedores na região, incluindo um caso em que a sede de uma empresa foi invadida e depredada, contou Rômulo Melo.

Quatro dos alvos da operação já estavam presos. O delegado Rômulo Melo explica que as principais lideranças da organização criminosa já haviam sido presas pela Polícia Civil, incluindo Dipirona, e que algumas delas haviam passado a ocupar cargos de comando no grupo após as prisões.



“A gente pegou, em setembro de 2024, um cara chamado R15, R15, que era uma liderança destacada mesmo, só que ele estava em Campina Grande (PB)”, detalha o delegado.

“Depois disso, a facção deu uma enfraquecida e começaram outros elementos a alçar dentro da facção. A gente prendeu o Dipirona, aí, teve outro alvo da operação que também estava preso, o Luiz Fernando, que era outra liderança”.

Além das prisões, também foi apreendida uma arma de fogo e uma quantidade de drogas. Os nomes completos dos suspeitos não foram divulgados, conforme resolução adotada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) em fevereiro de 2024.