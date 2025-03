O Espaço O POVO de Cultura & Arte sediou ontem, 28, a primeira reunião do ano com representantes das instituições que indicaram jovens para participarem do Conselho de Jovens Leitores do O POVO neste ano de 2025. O diretor corporativo do O POVO e coordenador do Conselho, Cliff Villar, conduziu o encontro. Mais de 50 entidades participaram da ação.