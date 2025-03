Brasileiro é preso após tentar abrir porta de avião que vinha de Paris

Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil O caso ocorreu durante um voo saindo de Paris na última quarta-feira, 26

Um passageiro brasileiro foi detido pelo Polícia Federal (PF) após tentar abrir a porta de um avião que vinha de Paris, na França. O caso ocorreu na última quarta-feira, 26, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Durante a ocasião, o homem foi contido pela tripulação e ficou o restante do voo algemado ao assento.

Ao chegar em Guarulhos, o passageiro foi preso em flagrante e responderá pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo, que possui pena prevista de 2 a 5 anos de prisão.

Segundo o jornal CNN Brasil, a PF divulgou que o brasileiro havia viajado para Paris no dia 23, mas teve sua entrada no País negada e foi deportado, situação que o revoltou e fez com que ele tentasse abrir as portas da aeronave em sua rota de retorno.