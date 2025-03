Morre monsenhor Gonçalo de Pinho Gomes, pároco emérito da Catedral de Sobral

Foto: Divulgação/Diocese de Sobral MONSENHOR Gonçalo de Pinho Gomes

O monsenhor Gonçalo de Pinho Gomes, pároco emérito da Sé Catedral de Nossa Senhora da Conceição, faleceu na manhã deste domingo, 30, em Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza. Ele completou 89 anos na última sexta-feira, 28. Segundo a Diocese de Sobral, o monsenhor esteve internado nos últimos três dias com quadro grave, mas não há informações sobre a causa da morte.

Em nota, dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, bispo diocesano de Sobral, afirma que recebeu a notícia do falecimento "com profundo pesar, porém firmes na esperança da ressurreição em Cristo".

Ele comenta que monsenhor Gonçalo "exerceu um grande ministério na igreja particular de Sobral". "Neste momento, nos unimos solidariamente a toda a família, seus parentes e amigos", diz.

Quem foi monsenhor Gonçalo de Pinho Gomes

Padre Gonçalo, como era conhecido, foi ordenado presbítero no dia 6 de janeiro de 1963 por dom João José da Mota e Albuquerque, segundo bispo da Diocese de Sobral.

Monsenhor foi pároco cooperador da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Acaraú. Entre 1964 e 1979 foi pároco da Paróquia de Santo Antônio, em Aracatiaçu.

Posteriormente, assumiu o paroquiato da Paróquia da Sé, onde permaneceu por 36 anos. Entre tantas missões na Diocese de Sobral, o último se deu como Vigário Geral.

Na Educação, foi professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e no Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota.

Serviço

Velório do monsenhor Gonçalo de Pinho Gomes

30 de março

• O velório está acontecendo na Sé Catedral de Nossa Senhora da Conceição, em Sobral;

• 16 horas: Missa com Exéquias

• 18h30min: Missa com Exéquias

• Após as celebrações, o velório prossegue durante toda a noite



31 de março

• 9 horas: Missa de Exéquias na Catedral presidida por Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, bispo diocesano de Sobral. Em seguida, haverá o sepultamento no Cemitério Jardim Eterno.