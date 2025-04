Ceará teve mais de 2,7 mil acidentes de trabalho em 2025; sete pessoas morreram

Foto: Fiscalização do Trabalho/divugação FORAM registrados mais de 9 mil acidentes só em 2024

Entre janeiro e março deste ano já ocorreram 2.745 acidentes de trabalho no Ceará, dos quais sete resultaram em óbitos. O dado é das Comunicações de Acidente de Trabalho (CATs), documentos oficiais que registram acidentes e doenças ocupacionais.



Durante todo o ano de 2024, segundo as CATs, foram reportados 9.296 acidentes de trabalho, com 62 deles sendo fatais.

A coluna também buscou os dados disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social (MPS) no Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS), divulgado em dezembro passado. A pasta mostra que foram registrados 13.365 acidentes de trabalho durante todo o ano de 2023. Desse total, quase mil (993) não teve CAT registrada.

O superintendente Regional do Trabalho no Ceará, Carlos Pimentel, destaca a importância do papel da Inspeção do Trabalho na redução de acidentes e doenças do trabalho, mas diz que "sem a participação de todos, poder público, sociedade civil, empregados e empregadores, esses índices continuarão em elevação".

Abril Verde: campanha conscientiza sobre segurança no ambiente de trabalho

Com foco na prevenção de acidentes de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) lança no próximo dia 3, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Canpat) 2025.

Durante a campanha do Abril Verde, que mostra a importância de um ambiente de trabalho seguro, serão realizadas ações de prevenção como fiscalizações de rotina, treinamentos, cursos, palestras e implementação de cultura prevencionista da organização. A conscientização dos empregadores e dos trabalhadores faz parte das discussões das ações da campanha.

Além disso, alguns prédios em Fortaleza, como a Superintendência Regional do Trabalho, a Fecomércio e a Fiec, serão iluminados com a cor verde em apoio à iniciativa.

"A Canpat 2025, que se inicia em 1° de abril, é o conjunto de ações de cunho prevencionista que visa ajudar a implementar uma cultura em prevenção de acidentes e doenças do trabalho no Brasil, resultando em benefícios para trabalhadores, empregadores e toda a sociedade brasileira, despertando a consciência da população para os prejuízos que tais eventos causam em nossa sociedade”, destaca o superintendente Carlos Pimentel.

O Abril Verde faz referência ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, ambos lembrados no dia 28.

Brasil é o quarto maior do mundo em acidentes de trabalho

Para se ter uma ideia do que esse número representa, a Justiça do Trabalho do Ceará divulgou, em 2024, que o País é o quarto com a maior taxa de mortalidade no trabalho. O Brasil só fica atrás da China, Índia e Indonésia.

Já o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho mostra que 15,9 mil pessoas morreram no Brasil em acidentes do trabalho de 2016 a 2022, conforme aferição mais recente.