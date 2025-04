Latam anuncia ampliação da rota Fortaleza-Juazeiro até outubro; veja

Foto: FCO FONTENELE VOOS da Latam de Fortaleza para Juazeiro serão estendidos

A companhia aérea Latam confirmou a ampliação da oferta de voos da rota Fortaleza-Juazeiro do Norte. Prevista inicialmente para operar diariamente entre junho e agosto, o período da oferta foi estendido até o fim de outubro.

Segundo a companhia, entre 23 de junho e 10 de agosto serão voos diários ligando a Capital ao Cariri em meio à alta temporada.

Já entre 12 de agosto e 25 de outubro a operação contará com quatro voos semanais.

A Latam vai operar a rota com aeronaves Airbus A320, com capacidade de acomodar até 180 passageiros.

As passagens aéreas para todos os novos voos estão disponíveis no site da empresa (www.latam.com) e demais canais de venda.

“Ampliamos a rota porque ela facilita o acesso ao Cariri, consolidando Juazeiro do Norte como um ponto logístico estratégico para toda essa região. É compromisso da Latam permanecer atenta a todas as oportunidades para contribuir significativamente com o desenvolvimento econômico do Ceará e do Nordeste”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Confira os dias e horários de voos da rota Fortaleza-Juazeiro do Norte pela Latam

De 23/6 a 10/8

Horários de decolagens (Diário)

Juazeiro do Norte: 12 horas

Fortaleza: 14h20min

De 12/8 a 25/10

Horários de decolagens (terças, quartas, sábados e domingos)

Juazeiro do Norte: 12 horas

Fortaleza: 14h20min

Além de Juazeiro do Norte, a Latam conecta a Capital a outros 12 aeroportos brasileiros por meio de 150 voos (pousos e decolagens) por semana. A empresa é a maior operadora do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Adicionalmente, a companhia já opera as rotas Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 frequências semanais) e Guarulhos-Jericoacoara (10 frequências semanais).

No Estado, a Latam ainda opera duas rotas internacionais. Fortaleza-Miami, além da rota Fortaleza-Lisboa (Portugal), que deve perdurar entre 7 de abril e 20 de outubro — no que é o primeiro voo direto da companhia entre o Nordeste e a Europa desde 2009.

