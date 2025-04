Parte do forro da Catedral de Nossa Senhora da Penha desaba no Crato

Foto: Rádio O POVO CBN Cariri Parte do forro da Sé Catedral de Nossa Senhora da Penha desaba no Crato

Um desabamento parcial atingiu a Capela-Mor da Sé Catedral de Nossa Senhora da Penha, localizada no município do Crato, a 538,53 quilômetros de Fortaleza. O incidente ocorreu na madrugada da última sexta-feira, 28, em um trecho do forro de estuque, que já estava interditado, aguardando uma vistoria técnica programada para o dia 4 de abril. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e os danos registrados foram apenas materiais.

O pároco da Catedral, padre Wesley Barros, informou em suas redes sociais que o desabamento ocorreu no momento em que fortes chuvas e ventos atingiram a região.

O trecho afetado corresponde a cerca de 80% da área da Capela-Mor. Em pronunciamento nas redes sociais, o sacerdote tranquilizou os fiéis, garantindo que nenhuma das imagens sacras foi danificada.

“Graças a Deus, o incidente não causou danos relevantes. Não tivemos feridos, ninguém foi atingido, pois ocorreu durante a madrugada. Houve danos estruturais no forro e em alguns pequenos objetos, mas o altar-mor e a imagem centenária de Nossa Senhora da Penha foram preservados”, declarou o padre.

Medidas emergenciais e fechamento temporário

Após o desabamento, a Diocese de Crato determinou o fechamento temporário da Catedral para avaliação técnica da estrutura. Um comunicado foi afixado nas portas da igreja informando a suspensão das atividades no local.

De acordo com a Diocese, o restante da igreja, cuja estrutura do forro é de madeira, não sofreu impactos diretos. No entanto, por precaução, toda a edificação será submetida a uma vistoria detalhada para garantir a segurança dos frequentadores.

Especialistas deverão realizar a análise estrutural do prédio nos próximos dias. Com base no laudo técnico, a Diocese desenvolverá um projeto de restauração, que incluirá medidas para reforçar a segurança e restaurar as áreas danificadas.

Fechamento temporário do local

A Sé Catedral de Nossa Senhora da Penha é um dos principais templos católicos do Cariri cearense e tem grande importância histórica, cultural e religiosa para os fiéis da região.

O fechamento temporário do local impacta diretamente a comunidade, que tradicionalmente participa das celebrações eucarísticas no espaço.

Para evitar a interrupção das atividades religiosas, a Diocese transferiu as missas e demais celebrações para o salão paroquial. A mudança tem caráter provisório e seguirá até que a Catedral esteja apta a receber novamente os fiéis.