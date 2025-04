IR 2025: mais de 167,3 mil declarações foram entregues no Ceará

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-03-2025: Iniciou período para declaração do imposto de Renda. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Mais de 167,3 mil cearenses já enviaram a declaração do Imposto de Renda 2025, segundo dados da Receita Federal. No Brasil, o número já passa de 5,8 milhões. Nesta terça-feira, dia 1º, foi disponibilizada aos contribuintes a declaração pré-preenchida completa.

Vale lembrar que os que optarem por essa ferramenta terão prioridade na restituição. Também será possível fazer a declaração do IR online, por meio do Centro deAtendimento Virtual da Receita (e-CAC).



A expectativa é que, até o fim do prazo, em 30 de maio, 46,2 milhões de contribuintes prestem contas ao Fisco. Destes, são esperadas 1,06 milhão no Ceará.

O número projetado no Estado representa um crescimento de 1,07% em relação ao ano passado, quando 991.912 declarações foram entregues dentro do prazo. O leve aumento pode estar relacionado ao crescimento econômico, mudanças na faixa de isenção e maior adesão à declaração pré-preenchida, recurso que facilita o preenchimento e reduz erros.

"Esperamos que o uso da pré-preenchida ajude a diminuir o percentual de contribuintes que caem na malha fina, que historicamente gira em torno de 5% no estado", informou a Receita Federal.

No Ceará, a projeção de 1,06 milhão de declarações representa aproximadamente 2,3% da meta nacional.

Outro dado relevante é o crescimento da adesão à declaração pré-preenchida, que a Receita espera que alcance 57% das declarações neste ano, contra 41,2% em 2024. O uso dessa ferramenta deve contribuir para reduzir erros e diminuir o número de contribuintes na malha fina.

Embora a Receita Federal não tenha um levantamento específico sobre o perfil de renda dos declarantes no estado, historicamente, a maioria dos contribuintes no Ceará são assalariados e prestadores de serviço. Entre as deduções mais comuns estão despesas médicas, planos de saúde e educação.

Menos contribuintes na malha fina?

Em 2024, 50.337 contribuintes cearenses caíram na malha fina, o equivalente a aproximadamente 5% do total de declarações entregues. Entre os principais erros cometidos estão inconsistências nos rendimentos informados, omissão de fontes pagadoras e deduções irregulares, como despesas médicas não comprovadas.

Com a popularização da declaração pré-preenchida, a expectativa da Receita é que esse percentual diminua. O sistema, que puxa automaticamente os dados já registrados pelo Fisco, reduz erros de digitação e divergências, um dos principais fatores que levam os contribuintes a cair na fiscalização.

O que muda neste ano?

Entre as novidades na declaração de 2024 está a tributação sobre rendimentos no exterior, conforme a Lei 14.754/2023. A partir deste ano, os contribuintes que possuem investimentos fora do país deverão declarar os ganhos de forma definitiva, com alíquota de 15%. Além disso, os bens mantidos no exterior agora permitem a informação do rendimento e do imposto pago, tanto no Brasil quanto fora.

Recomendações da Receita Federal

Para evitar problemas e possíveis penalidades, a Receita Federal recomenda:



Utilizar a declaração pré-preenchida , sempre que possível, para reduzir o risco de erros;

Revisar todas as informações antes de enviar a declaração, especialmente rendimentos e deduções ;

Manter os documentos fiscais organizados, caso seja necessário comprovar alguma informação;

Não deixar para a última hora, evitando congestionamentos no sistema da Receita.

O prazo para envio da declaração termina em 30 de maio. Quem perder a data pode ser multado em R$165,74 ou até 20% do imposto devido.

Pesquisa AtlasIntel: Bolsonaro venceria Lula em cenário para 2026; Tarcísio e Marçal superam petista



Mais notícias de Economia