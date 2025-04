Vapt Vupt da Parangaba é inaugurado com capacidade de 1.910 atendimentos por dia

Foto: FÁBIO LIMA VAPT Vupt Parangaba funciona dentro do Shopping Parangaba

A sétima unidade do Vapt Vupt foi inaugurada nesta terça-feira, 1º, no Shopping Parangaba. Com capacidade de atender 1.910 pessoas por dia, a unidade é a última prevista na Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre o Governo do Estado e o consórcio Ceará Cidadão.

Além do Vapt Vupt Parangaba, a PPP é responsável pela construção e administração das unidades Centro, Messejana, Papicu e Antônio Bezerra, em Fortaleza, e das sedes localizadas em Juazeiro do Norte e Sobral. O contrato assinado em 2013 tem o valor global de R$ 640.353.712,41 e duração de 15 anos.

Já em funcionamento, o Vapt Vupt Parangaba reúne órgãos como Secretaria das Finanças (Sefin), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), entre outros. O local também contará com uma sala de vacinação e uma sala sensorial para autistas, que ainda estão sendo implantadas.

O gerente da unidade, Magno Silva, explica que todos os atendimentos precisam ser agendados previamente por meio do site do equipamento: meuvaptvupt.com.br.

No entanto, quem precisar de ajuda para realizar o agendamento, pode ir até o Vapt Vupt para marcar o horário com auxílio dos funcionários.

“A gente tem o E-Vapt, que é o nosso espaço digital, onde a gente inclui e ajuda as pessoas a fazerem o agendamento. Toda a equipe já está preparada para receber o cidadão, realizar esses atendimentos e também para instruir aqueles que não têm acesso em suas casas [à internet]”, afirma.

A estudante de Direito Antônia Laurielia de Oliveira, 30, estava no shopping, viu que o Vapt Vupt estava aberto e aproveitou para marcar atendimento para emissão de Bilhete Único. “Achei muito bom ter um aqui, principalmente pro pessoal das universidades, tem várias aqui perto. É muito útil”, disse.

A rede de Vapt Vupts realiza 17 mil atendimentos diários. Em 2024, foram 3 milhões de cidadãos atendidos nas seis unidades em funcionamento no ano.

Presente na inauguração, o governador Elmano de Freitas ressaltou as políticas de inclusão na contratação de jovens aprendizes, pessoas com mais de 50 anos e pessoas trans para o quadro de funcionários do equipamento.

“Eu considero que o mais importante é que aqui nós estamos aproximando o serviço público do cidadão, da sua casa, do seu local de moradia”, afirmou.

Também estiveram presentes na solenidade de inauguração a vice-governadora e secretária da Proteção Social, Jade Romero, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e a vice-prefeita da Capital, Gabriella Aguiar.

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão, governador Elmano de Freitas, vice-governadora Jade Romero e vice-prefeita Gabriella Aguiar participam de inauguração do Vapt Vupt Parangaba

Governo estuda ampliação de Vapt Vupt para cidades mais populosas do Interior

Com as sete unidades previstas na PPP de 2013 agora inauguradas, o governador disse que deve avaliar a possibilidade de expansão do serviço para outras cidades do Ceará, com base no critério populacional.

“Nós temos cidades grandes no interior do Ceará que gostariam de ter e eu acho que nos permite avaliar com o próprio consórcio a possibilidade de ampliação. Evidentemente que isso tudo depende da nossa capacidade orçamentária financeira, mas nós temos todo o interesse de ampliação desse serviço de qualidade”, disse.

Confira os serviços disponíveis no Vapt Vupt Parangaba

1ª e 2ª Via Bilhete único (urbano e metropolitano)



Atendimento Sefin / AMC / INSS



Atendimento Procon



Atendimento ao Trabalhador Autônomo



Bolsa Família / Cadastro Único / NIS / BPC



Carteira de estudante e Bilhetinho



Cartão de Gratuidade PCD (1ª via)



Cartão de Gratuidade do idoso (1ª e 2ª via / Renovação)



Emissão Carteira de Identidade - Casos Emergenciais



Emissão Carteira de Identidade - Público Geral



Entrega Bilhetinho



Entrega da Carteira de Identidade



Entrega do Cartão de Gratuidade PCD



Passe Livre Intermunicipal



Seguro Desemprego



Solicitação de gratuidade de certidão



Vagas de Emprego



Atendimento TRE-CE (alistamento, transferência eleitoral, revisão de dados, cadastramento de

identificação biométrica, consulta eleitoral e segunda via do título)