CMFor aprova criação de espaço destinado a atendimento de jovens com síndrome de Down e Autismo

Foto: Foto: Érika Fonseca/CMFor Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprova a criação do Espaço Evoluir voltado para atender jovens com TEA e síndrome de Down

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), aprovou nesta quarta-feira, 2, de forma unânime, o projeto de lei que cria o Espaço Evoluir, voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome de Down.

A aprovação do texto de autoria da Mesa Diretora da Casa foi no Dia Mundial de Conscientização do Autismo e o presidente do legislativo, o vereador Leo Couto (PSB) reforçou o compromisso de inclusão, política adotada em seu início de gestão na Câmara.

“Hoje, 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, porém, mais do que uma data no calendário, é um momento para reforçarmos nosso compromisso no combate a estigmas e preconceitos relacionados ao TEA. Quando assumimos o compromisso da inclusão, abraçamos publicamente todas as pessoas com deficiência, seja física, intelectual, mental ou sensorial, e também assumimos responsabilidade com seus familiares”, afirmou o presidente.

Em coletiva, Leo Couto destacou que uma gestão de inclusão no parlamento "é um caminho sem volta" e que mesmo após sua passagem na presidência, os próximos presidentes terão que dar continuidade.

"Nós implementamos pela primeira vez a Gestão de Inclusão na Casa, aprovamos o Evoluir. É um caminho sem volta, a gestão do vereador Leo Couto vai passar, mas vou sempre sentir orgulho ao falar para os meus e netos que nós iniciamos essas mudanças para fortalecer a inclusão aqui. Os próximos presidente terão a obrigação de melhor, de ampliar essas políticas", destacou Couto.

Espaço Evoluir

O Espaço Evoluir oferecerá assistência especializada, com atendimento multidisciplinar realizado por psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fisioterapeutas, neurologistas, assistentes sociais, entre outros profissionais. O núcleo atenderá servidores da Câmara, bem como familiares, e a comunidade do entorno.

Além disso, o projeto autoriza a transformação da Unidade de Saúde do Servidor em Coordenadoria, que passará a ser composta por duas unidades; uma voltada especificamente para a saúde dos funcionários da Câmara, com atendimento clínico e de atenção à saúde mental, e o Espaço Evoluir.

De acordo com a projeção de Leo Couto, a expectativa é de que, nos próximos 60 dias, o local já comece a funcionar recebendo os jovens com as atividades multidisciplinares e também com o acolhimento para as famílias.