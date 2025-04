Concurso público: Alece aprova criação de 358 vagas para investigador da Polícia Civil no Ceará

Foto: Dário Gabriel Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará durante a votação que aprovo a criação de 358 novos cargos para a Polícia Civil e outros 13 projetos em diversas áreas.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quarta-feira, 2, o projeto de lei enviado pelo governador Elmano de Freitas que cria 358 novos cargos efetivos de oficial investigador da Polícia Civil.

Com a medida, somada às 142 vagas já existentes, o Estado poderá realizar um concurso público para preencher 500 postos na corporação. A iniciativa visa ampliar o efetivo policial e fortalecer a investigação criminal, especialmente no interior, onde os desafios de segurança são mais acentuados.

A proposta já havia sido antecipada pelo O POVO na última segunda-feira, 31, quando o governador enviou o texto para análise do Legislativo. Durante a votação no plenário, o projeto recebeu apoio da base governista, que destacou a importância da ampliação do efetivo da Polícia Civil para enfrentar o avanço da criminalidade e melhorar o atendimento à população nos distritos policiais.

Investimento em segurança pública e interiorização

Na mensagem do projeto de lei, o Governo ressalta que a criação dos novos cargos não se resume apenas ao aumento da presença policial nas ruas, mas tem como principal objetivo estruturar melhor a vigilância, garantindo maior eficiência nas investigações criminais.

Também diz que o reforço no quadro de investigadores permitirá maior rapidez na elucidação de crimes e no combate a organizações criminosas, assim como descentralizar os serviços da segurança, levando mais suporte às delegacias do interior do Ceará.

Outras aprovações: turismo, educação e meio ambiente

Além do projeto que viabiliza o concurso da Polícia Civil, dentre as 13 proposições que foram aprovadas no Legislativo, destaca-se a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 02/2025, do deputado Renato Roseno (Psol), que determina que cabe ao Estado do Ceará a responsabilidade pelo licenciamento ambiental de empreendimentos com potencial poluidor.

Na área da educação, o plenário aprovou a nomeação de escolas estaduais em homenagem a personalidades locais, como a Professora Fernanda Maria Gomes de Amorim, que dará nome a uma EEMTI (Escola de Ensino Médio em Tempo Integral) no bairro Messejana, em Fortaleza.

Já no setor do turismo, a Alece ampliou a Rota do Turismo Religioso no Estado, um projeto do deputado Alysson Aguiar (PCdoB), reforçando o potencial econômico desse segmento para a economia cearense.

Medidas impactam segurança, educação e turismo no Ceará Crédito: Divulgação / SSPDS

Próximos passos



Com a aprovação na Alece, o governo deve sancionar a lei e iniciar os trâmites para a realização do concurso público. Ainda não há um cronograma oficial para a seleção, mas a expectativa é de que o edital seja publicado ainda em 2025.

A ampliação do efetivo da guarda faz parte de um conjunto de investimentos que o governo estadual vem realizando na área da segurança pública, buscando aprimorar tanto a repressão ao crime quanto a estrutura investigativa da corporação.

Com a previsão de 500 novos investigadores, a expectativa é que o policiamento ganhe mais capacidade de resposta diante do aumento da criminalidade e da complexidade das investigações no estado.



